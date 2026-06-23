Gioja sobre la interna del PJ: "El peronismo no es un colegio de chicos buenos"

El exsenador José Luis Gioja sostuvo que “el peronismo no es un colegio de chicos buenos” al analizar la actual interna del Partido Justicialista.

“La primera reflexión que hago es que el peronismo no es un colegio de chicos buenos, donde te revisan si te cortaste las uñas, si llevás la corbata, te hacen formar filas tomando distancia”, expresó en declaraciones a Futurock.

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Qué dijo Gioja sobre la interna del PJ

“El peronismo es un movimiento con mucha vida interna, intensísima vida interna. Obviamente que esto genera discusiones y bienvenido sea que sea así”, analizó exdiputado nacional.

Y luego completó: “La única paz que yo conozco es la paz de los cementerios. Y ahíno pasa nada, no hay vida. Mientras haya vida, creo que el peronismo va a seguir existiendo”.

“Los peronistas lo que tenemos que hacer definitivamente es construir esa gran avenida con muchos andariveles, que cada uno tome el andarivel que quiera pero que el lugar de llegada sea el mismo”, consideró Gioja.

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Qué dijo Gioja sobre Cristina Kirchner

Al referirse a la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gioja expresó: “Yo creo que hay que hacer todo lo que se pueda hacer para que Cristina recupere la libertad. No creo que Milei vaya a indultarla”.