Polémica por el uniforme rosa: proponen que el azul de la Policía solo pueda cambiarse por ley

La discusión por la incorporación de prendas de color rosado o magenta en uniformes destinados a alumnos y cadetes de la Policía del Chaco llegó a la Legislatura. La diputada provincial Magda Ayala, del Interbloque Justicialista - Bloque Primero Chaco, presentó un proyecto de ley para que cualquier cambio sustancial en la identidad visual de la fuerza deba ser aprobado por la Cámara de Diputados.

La iniciativa, denominada “Protección de la identidad institucional de la Policía de la Provincia del Chaco”, busca preservar los colores oficiales, uniformes reglamentarios, escudos, insignias, estandartes y elementos protocolares de la institución.

El punto central del planteo es que esas modificaciones no puedan depender únicamente de una resolución administrativa del Poder Ejecutivo, de un ministerio o de una autoridad inferior. Según el proyecto, cualquier alteración significativa deberá pasar por la Legislatura y convertirse en ley.

Crimen en Barranqueras: detuvieron a otros dos sospechosos y ya son cinco los implicados

El azul como identidad histórica de la fuerza

El proyecto ratifica a las gamas del azul como color institucional de la Policía del Chaco, en sus distintas tonalidades utilizadas históricamente por la fuerza. De aprobarse, ese color deberá mantenerse como predominante en las prendas principales del uniforme policial, tanto para el personal en actividad como para alumnos y cadetes de los institutos de formación.

La propuesta no elimina la posibilidad de usar prendas complementarias de otros colores ni desconoce variantes históricas ya incorporadas a la tradición policial. Sin embargo, fija un límite: el conjunto general del uniforme deberá conservar una identidad visual reconocible y asociada a la historia de la institución.

El antecedente que abrió el debate

En los fundamentos, Ayala menciona como antecedente directo la reciente modificación en uniformes de alumnos y cadetes, con la incorporación del color rosado o magenta en reemplazo de la gama azul tradicional.

Según el texto del proyecto, esa decisión habría sido adoptada sin consulta previa suficiente a la institución policial, sin intervención legislativa y sin una fundamentación técnica, operativa o reglamentaria que justifique el cambio.

Caso Axel González: la querella apunta a tres policías y pidió que sean detenidos

A partir de ese caso, la legisladora plantea que los símbolos de una fuerza de seguridad no deben quedar sujetos a criterios circunstanciales, decisiones estéticas, preferencias personales o cambios de imagen definidos por una gestión de gobierno.

Qué procedimiento propone el proyecto

La iniciativa establece un mecanismo específico para cualquier modificación sustancial de los colores institucionales, uniformes reglamentarios o elementos protocolares de la Policía del Chaco. Primero, la propuesta deberá estar debidamente fundada y podrá ser impulsada por el Poder Ejecutivo, por la propia institución policial o por legisladores provinciales.

Luego, tendrá que contar con un dictamen técnico previo de la Policía del Chaco, en el que se evalúe el impacto operativo, identitario, presupuestario y de seguridad del cambio propuesto. Finalmente, la modificación deberá ser tratada y aprobada por ley en la Cámara de Diputados, para luego ser promulgada por el Poder Ejecutivo.

Consulta institucional y límites a los cambios administrativos

El proyecto incorpora el denominado principio de consulta institucional, que obliga a requerir una opinión técnica fundada de la máxima autoridad de la Policía antes de avanzar con cualquier modificación relevante. Además, cuando corresponda, también se deberá solicitar la opinión consultiva de asociaciones profesionales o gremiales vinculadas al sector.

La iniciativa prohíbe expresamente que los cambios en uniformes, colores o símbolos se justifiquen únicamente en razones estéticas, estrategias de marketing institucional, imagen política o preferencias personales de un funcionario.

Investigadores de la UNNE estudian cómo el fuego alteró los suelos frágiles de Corrientes

El texto diferencia entre cambios sustanciales y mejoras técnicas o funcionales. Por eso, no bloquea todas las decisiones administrativas vinculadas a los uniformes. Las modificaciones orientadas a mejorar la calidad, seguridad o funcionalidad de las prendas podrán seguir siendo adoptadas por la autoridad competente, siempre que no alteren el color predominante, el diseño general ni la identidad visual de la fuerza.

En esos casos, el Poder Ejecutivo deberá comunicar la decisión a la Legislatura dentro de los 30 días corridos.

Cadetes, uniformes especiales y variantes históricas

Uno de los apartados del proyecto está dedicado a los alumnos y cadetes de escuelas e institutos de formación policial. Allí se establece que sus uniformes, abrigos, camperas y demás prendas reglamentarias deberán respetar la gama cromática institucional de la Policía del Chaco.

La iniciativa también prevé que la reglamentación identifique expresamente las variantes históricas del uniforme policial que, aun cuando no tengan al azul como color predominante, forman parte de la tradición de la fuerza.

Entre ellas se mencionan la chaquetilla blanca del uniforme social de verano para oficiales, el mameluco azul grisáceo y la boina negra del Cuerpo de Operaciones Especiales, la pechera azul grisáceo de Infantería y los elementos blancos utilizados por personal motorizado, como casco integral, cinturón y pistolera.