Caso Axel González: la querella apunta a tres policías y pidió que sean detenidos

La investigación por la desaparición de Axel Alejandro González volvió a concentrarse sobre el rol de la Policía del Chaco. La querella que representa a la familia del joven presentó un nuevo escrito ante el Equipo Fiscal Especial y pidió que tres funcionarios de la Comisaría Segunda de Fontana sean citados a declaración de imputado y detenidos.

La presentación fue realizada por el querellante Ricardo Ariel Osuna, con el patrocinio de la abogada Celeste Segovia, y alcanza a los efectivos identificados por sus iniciales como R.O.B., G.A.M. y C.M.T.

Según el planteo, los tres policías integraban el móvil policial N-156 durante la noche del 16 de mayo y la madrugada del 17 de mayo de 2026, período considerado central para la causa, ya que coincide con la franja horaria en la que Axel fue visto por última vez.

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Una línea que pone la mirada sobre el accionar policial

Para la querella, la posible intervención policial en las horas previas a la desaparición de Axel ya no aparece como una mera conjetura inicial, sino como una línea que —según la presentación— encuentra respaldo en testimonios, informes y medidas incorporadas al expediente.

El escrito sostiene que la prueba debe ser analizada en conjunto, especialmente por la presencia de móviles policiales en la zona, las referencias de testigos sobre movimientos de efectivos durante la madrugada y los datos que ubicarían al móvil N-156 en lugares de interés para la investigación.

De todos modos, el pedido de la querella no implica por sí mismo una imputación formal ni una detención inmediata. La decisión quedará ahora en manos del Equipo Fiscal Especial, que deberá evaluar si existen elementos suficientes para avanzar contra los tres funcionarios señalados.

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Los testimonios que respaldan el pedido

Entre los elementos citados por la familia aparece la declaración de A.E.L., quien afirmó que Axel habría sido perseguido por efectivos policiales luego de ser interceptado por un móvil.

También fueron mencionados los testimonios de S.A.E. y J.L.L., quienes describieron movimientos policiales en la zona durante la madrugada investigada. A su vez, la querella remarcó la declaración de R.E., quien aseguró haber visto a Axel dentro de un patrullero.

Otro punto señalado en la presentación son los mensajes y videos aportados por L.P.V.. Según el escrito, en ese material Axel habría manifestado que se encontraba rodeado de policías horas antes de que se perdiera todo rastro sobre su paradero.

La querella también valoró la declaración de la agente C.I.M., quien habría identificado a los ocupantes del móvil policial N-156 en una zona considerada relevante para la causa. Para los representantes de la familia, ese dato resulta central porque los tres efectivos mencionados habrían integrado ese patrullero durante la noche y madrugada investigadas.

Además, el escrito incorporó la declaración de J.L.G., quien hizo referencia a presuntos antecedentes de hostigamiento policial contra Axel antes de su desaparición.

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Por qué la querella pidió detener a los policías

Además de solicitar la citación a declaración de imputado, la querella pidió la detención de los tres efectivos. El argumento principal es el posible riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Según el planteo, al tratarse de funcionarios policiales que continúan vinculados a una fuerza directamente relacionada con la causa, podrían tener acceso a documentación institucional, registros internos, información sensible o eventuales fuentes de prueba.

La presentación también remarcó que todavía restan medidas importantes para la reconstrucción del caso. Entre ellas, análisis de comunicaciones telefónicas, cruces de antenas, pericias sobre dispositivos electrónicos, reconstrucción de recorridos mediante GPS y nuevas declaraciones testimoniales.

Para la familia, ese escenario exige adoptar medidas de coerción que permitan resguardar la prueba y evitar cualquier interferencia en el avance del expediente.

También solicitaron citar a otra funcionaria

En el mismo escrito, la querella pidió que sea citada como testigo una funcionaria policial identificada como Y.B.R.

Según la presentación, la mujer prestaba servicios en la Comisaría Segunda de Fontana durante la noche en la que desapareció Axel González. Por eso, su testimonio podría aportar datos sobre los movimientos internos de la dependencia, los móviles en servicio y el personal que estuvo afectado durante esa franja horaria.

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El antecedente inmediato: secuestro de patrulleros y libros de guardia

El planteo de la querella se conoció después de una jornada de medidas importantes dentro de la causa. El lunes, personal de Gendarmería Nacional realizó procedimientos en dependencias policiales vinculadas a la investigación.

En la Comisaría Segunda de Fontana, los gendarmes secuestraron un móvil policial y un libro de turnos. Ambos elementos quedaron a disposición del Equipo Fiscal Especial.

Horas más tarde, también fue secuestrado otro patrullero en la Comisaría de Puerto Tirol, que será sometido a pericias para determinar si puede aportar información útil a la investigación.

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Estas diligencias fueron ordenadas luego de que la Policía del Chaco fuera apartada de la causa y las fuerzas federales comenzaran a intervenir en medidas sensibles del expediente.

En paralelo, esta semana se espera la apertura de los celulares de los imputados, una medida considerada relevante para reconstruir comunicaciones, ubicaciones, contactos y eventuales movimientos previos o posteriores a la desaparición de Axel.

Para la querella, el análisis de esos dispositivos podría aportar información determinante sobre lo ocurrido durante la madrugada del 17 de mayo y sobre posibles vínculos entre las personas mencionadas en la causa.