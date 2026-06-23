Rige un alerta por frío extremo para Corrientes: cómo seguirá el tiempo durante la semana

El invierno arrancó sin concesiones en el NEA. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) bajo formalmente el pulgar térmico para la región y emitió un alerta amarillo por frío extremo que cubre a la mayor parte de la provincia de Corrientes.

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De acuerdo con el reporte técnico del organismo oficial, el ingreso de una masa de aire de origen polar provocará un desplome sostenido en los termómetros que se mantendrá, como mínimo, durante los próximos cinco días.

Las condiciones de tiempo severo invernal ya se hicieron sentir con fuerza durante las primeras horas de este martes, jornada en la que se reportaron heladas en áreas suburbanas y una sensación térmica de 3 grados en los nodos de medición regulatorios.

Los especialistas advirtieron que este tipo de alertas meteorológicas implican un efecto de leve a moderado en la salud de la población, pudiendo ser peligroso fundamentalmente para los grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con patologías crónicas.

El mapa del frío extremo trazado por el SMN abarca tanto a Corrientes Capital como a los departamentos de Berón de Astrada, Empedrado, Itatí, General Paz, San Cosme, Paso de los Libres, Santo Tomé, Curuzú Cuatía, Goya y Bella Vista, consolidando un escenario de bajas temperaturas generalizado en el territorio provincial.

El pronóstico extendido para la Capital

La dirección de los vientos, predominantemente del sector sur y sudoeste, actuará como un factor de enfriamiento adicional en la zona urbana de la Capital. Para este miércoles, las previsiones anticipan una mañana algo nublada con una temperatura mínima de 5 grados, mientras que la máxima mostrará una recuperación muy acotada por la tarde, trepando apenas hasta los 15 grados de registro absoluto.

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A partir del jueves se registrará una leve atenuación del ambiente gélido durante el horario vespertino debido a una mayor radiación solar. Si bien las mañanas continuarán operando en el rango de los 5 a 7 grados, la temperatura máxima se ubicará en torno a los 18 grados.

Hacia el fin de semana largo, el bloque comprendido por el viernes, sábado y domingo replicará la misma estabilidad atmosférica: cielos despejados a algo nublados, mañanas marcadamente frías y tardes templadas con registros térmicos que oscilarán entre los 17 y 19 grados.

Las autoridades meteorológicas descartaron de forma categórica la probabilidad de lluvias o tormentas, lo que potenciará la ocurrencia de nuevos bancos de niebla y heladas matinales en las zonas de campos y pastizales.