Sueldos en Corrientes: el cronograma de junio arranca este miércoles con aumento del 10%

En una semana clave para oxigenar el consumo interno en el comercio local antes del cierre del primer semestre del año, el Gobierno de Corrientes pondrá en marcha el cronograma integral de pago de haberes para la totalidad de los estatales provinciales, con el correspondiente aumento del 10% anunciada a inicio de mes.

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Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas confirmaron que las liquidaciones correspondientes al mes de junio de 2026 se concretarán con la acreditación de los nuevos aumentos salariales, alcanzando de forma simultánea a los agentes activos, jubilados y pensionados de los tres poderes del Estado.

La estructura del Ingreso Salarial Mensual de los agentes correntinos se compone por el sueldo básico actualizado, al que se le indexan de manera complementaria el Adicional Remunerativo Mensual (conocido técnicamente como Plus Unificado) y el Plus de Refuerzo.

El diseño financiero articulado por la tesorería provincial prevé el desembolso total de la masa de recursos en un esquema escalonado de cinco jornadas consecutivas de pago, organizadas de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios para mitigar aglomeraciones en los centros de cobro.

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El cronograma extendido por terminación de DNI

Las acreditaciones en las respectivas cuentas bancarias de los operarios de la administración pública provincial se instrumentarán bajo el siguiente calendario oficial: