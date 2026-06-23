Giro minero: Corrientes iniciará exploraciones de tierras raras y arenas de fracking

En lo que perfila una reconfiguración sin precedentes de la matriz económica e industrial de la provincia, el Gobierno de Corrientes se apresta a abrir las puertas a la actividad extractiva de alta tecnología. El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó que en los primeros días de julio de 2026 arribarán delegaciones de empresarios multinacionales del sector minero para rubricar los convenios definitivos e iniciar tareas de exploración de tierras raras en el centro-sur provincial y de arenas de fracking sobre la costa del río Paraná.

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De acuerdo con lo expresado por el mandatario, el desembarco corporativo representa la concreción de los preacuerdos de inversión articulados durante su gira oficial por los Estados Unidos en marzo pasado, donde participó de las jornadas de la Argentina Week en Nueva York.

"Pudimos ponernos de acuerdo la semana pasada con los empresarios y a comienzos del mes de julio van a estar viniendo para firmar los convenios de exploración", anticipó Valdés, vinculando la iniciativa al ingreso de Corrientes en el mercado global de la transición energética.

El mapa de las tierras raras: de Curuzú Cuatiá a San Carlos

Las tierras raras —un grupo de 17 elementos químicos esenciales para la fabricación de imanes permanentes, componentes de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y dispositivos tecnológicos avanzados— serán el objetivo principal de los cateos geológicos.

El gobernador precisó que las cuencas de prospección inicial están delimitadas en dos grandes regiones con características geológicas diferenciadas:

Eje Centro-Sur: los proyectos piloto se concentrarán en los departamentos de Curuzú Cuatiá, Mercedes y Felipe Yofre .

Corredor de la Ruta 14: las proyecciones técnicas de yacimientos potenciales también se extienden en la franja del bloque oriental, abarcando desde la localidad de La Cruz hasta San Carlos.

"Son tierras que contienen minerales conductores que viabilizan la transición de la energía en potencia. Los indicios geológicos están, pero ahora hay que hacer las exploraciones", detalló Valdés a Radionord.

Para dotar de rigor científico y control ambiental a los procedimientos, la Provincia articulará las mesas de estudio técnico en conjunto con especialistas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

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Arenas para Vaca Muerta en el corredor Empedrado-Bella Vista

Además de la minería metalífera de frontera tecnológica, el Ejecutivo provincial abrió un segundo frente extractivo enfocado en la provisión de insumos para la industria hidrocarburífera no convencional.

Valdés reveló que se detectaron reservorios aptos para la explotación de arenas de fracking (agentes de sostén indispensables para la estimulación hidráulica de pozos petroleros y gasíferos).

Este bloque de desarrollo logístico se localiza en la ribera del Paraná, específicamente en el tramo que se extiende desde la ciudad de Empedrado hasta Bella Vista, con proyecciones de cateos menores en áreas circundantes a Corrientes Capital.

"Es una oportunidad de escala que puede tener la provincia; hay posibilidad de empleo genuino y futuro para muchos correntinos", sopesó.

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El rol del Estado y nueva planta forestal en Santa Rosa

En el plano de la filosofía económica de su administración, Juan Pablo Valdés buscó diferenciar el rol de la función pública respecto del capital privado, descartando un modelo de estatismo empresarial.

"El Estado no es un instalador de fábricas. Lo que nosotros tenemos que hacer como Estado es generar las condiciones macro, de infraestructura y regulatorias para que las empresas e industrias produzcan en la provincia y se sientan competitivas frente a la región", conceptualizó.

En ese sentido, el gobernador remarcó que las gestiones para optimizar la red de parques industriales de la provincia continúan apalancadas en tres ejes: la reactivación de los puertos provinciales, la conectividad vial y la pelea por tarifas eléctricas diferenciadas que pongan en pie de igualdad a las fábricas correntinas con los grandes centros urbanos del país.

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Hacia el cierre de sus declaraciones, el titular del Ejecutivo provincial anticipó que la agenda de inversiones no se agotará en el subsuelo. Valdés adelantó que las negociaciones para la radicación de un nuevo megaemprendimiento forestoindustrial ingresaron en su fase de clausura técnica.

El complejo fabril se emplazaría en el corredor de Santa Rosa o Saladas durante la segunda mitad de 2026. "Venimos en las últimas etapas de la negociación y estimamos que en un lapso de dos semanas vamos a estar en condiciones de hacer los anuncios definitivos para la región", concluyó.