Crimen en Barranqueras: detuvieron a otros dos sospechosos y ya son cinco los implicados

La causa que investiga el homicidio de Daniel Alberto Robert, el hombre de 35 años asesinado el domingo en Barranqueras, registró un nuevo avance con la detención de dos sospechosos que se suman a las tres personas ya aprehendidas en las primeras horas de la investigación.

Los procedimientos fueron concretados por efectivos de la División Delitos Contra las Personas, que además secuestraron una motocicleta que habría sido utilizada durante los momentos previos al crimen.

Con estas incorporaciones, ya son cinco las personas que quedaron vinculadas al expediente que lleva adelante la Fiscalía de Investigación Penal N° 6.

Una persecución que terminó en tragedia

El homicidio ocurrió el domingo por la tarde en una vivienda ubicada sobre avenida Gaboto al 1400, en Barranqueras. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, Robert intentó refugiarse en el inmueble mientras era perseguido por varias personas. Minutos después fue atacado con un arma blanca y sufrió heridas de gravedad.

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Cuando la Policía y una ambulancia llegaron al lugar tras un llamado de emergencia, los profesionales de la salud constataron que la víctima ya había fallecido.

Esa secuencia inicial es uno de los puntos centrales de la investigación, ya que los fiscales buscan determinar quiénes participaron de la agresión, cómo se originó el conflicto y cuál fue la intervención de cada sospechoso.

Cámaras de seguridad y testimonios permitieron avanzar

Tras el crimen, los investigadores desplegaron una serie de medidas que incluyeron entrevistas con vecinos, declaraciones testimoniales, relevamiento de cámaras de seguridad y análisis de registros fílmicos obtenidos en distintos sectores de la zona.

Las primeras diligencias permitieron la detención de tres personas durante las horas posteriores al hecho. Sin embargo, la pesquisa continuó avanzando y los nuevos testimonios recolectados entre familiares, allegados y vecinos permitieron identificar a otros dos hombres que habrían tenido participación en los acontecimientos.

Los sospechosos tienen 25 y 38 años y fueron puestos a disposición de la Justicia luego de los procedimientos realizados este lunes.

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Allanamientos y una motocicleta bajo sospecha

Las nuevas detenciones se concretaron durante operativos desarrollados en inmediaciones de avenida Gaboto al 1500. Durante los allanamientos, los investigadores también secuestraron una motocicleta Zanella ZB de color azul y negro, que ahora será sometida a peritajes para establecer si fue utilizada durante la persecución o en el traslado de alguno de los involucrados.

Por disposición de la magistratura interviniente, ambos sospechosos fueron notificados de su situación procesal y permanecen alojados mientras continúa la investigación.

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Aunque la investigación sigue abierta, una de las hipótesis que analizan los fiscales apunta a una presunta represalia vinculada con un episodio ocurrido horas antes durante una reunión familiar por el Día del Padre. Según esa línea investigativa, un conflicto que habría involucrado a un niño de 10 años desencadenó una reacción que derivó en la búsqueda de Robert por parte de varias personas.

No obstante, los investigadores también mantienen abierta otra posibilidad: que la víctima haya quedado atrapada en una situación confusa y que el ataque no estuviera dirigido específicamente contra él. Determinar si existía un conflicto previo con los agresores o si Robert fue atacado por error aparece hoy como uno de los principales interrogantes del expediente.