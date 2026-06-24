Giro en el caso Loan: por qué fue citada como testigo Elisa Carrió

El juicio oral y público por la presunta sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña sumó este miércoles un capítulo de altísima tensión institucional y política. El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió convocar en calidad de testigos a la exdiputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, en el marco de las audiencias de debate que se desarrollan bajo un estricto dispositivo de seguridad en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

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La resolución de los magistrados —adoptada formalmente durante la tercera jornada del juicio— incluye también las citaciones del abogado José Fernández Codazzi y del periodista Javier Ponzone. El ingreso de los tres nuevos testigos al expediente de debate se originó a partir de un requerimiento estratégico de la abogada Mónica Chirivín, quien ejerce la defensa técnica de Laudelina Peña, una de las principales imputadas y detenidas que tiene la causa por la desaparición del menor ocurrida en el paraje Algarrobal.

El tuit del exgobernador y la frase clave: "A alguien había que quebrar"

El fundamento jurídico para citar a Elisa Carrió radica en una serie de declaraciones públicas de la referente política, donde expuso infidencias de una conversación privada con el entonces gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Según lo argumentado por la defensa de Laudelina ante el tribunal, Carrió reveló que el exmandatario provincial le habría confesado de forma directa una frase que la querella y las defensas consideran un indicio de coacción: "A alguien había que quebrar", en alusión directa a la estrategia aplicada sobre la tía de Loan.

De acuerdo con el desglose temporal planteado en los estrados, ese supuesto intercambio verbal entre Carrió y Valdés se habría producido inmediatamente después del polémico y recordado mensaje que el exgobernador publicó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) en junio de 2024.

En aquella oportunidad, el titular del Ejecutivo correntino había afirmado de manera apresurada: "Se ha dado un gran paso en el caso Loan", asegurando que Laudelina Peña "habría narrado cómo fueron los hechos" ante la justicia ordinaria, instalando la hipótesis del accidente que posteriormente fue desestimada y calificada como una maniobra de desvío.

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Sorpresa en el recinto: Laudelina Peña se negó a declarar

A pesar de las intensas especulaciones que rodeaban la jornada y de lo que había anticipado formalmente su propia defensa, Laudelina Peña decidió mantener un estricto silencio y se negó a ampliar su declaración indagatoria frente a los jueces. Tras cumplimentar los pasos de identificación de datos civiles, el presidente del Tribunal Oral Federal, el doctor Fermín Ceroleni, le consultó formalmente a la imputada si haría uso de su derecho constitucional de declarar, recibiendo una respuesta negativa por parte de la acusada.

La determinación tomó por sorpresa a las querellas, dado que Chirivín en diversas declaraciones a la prensa había asegurado que su asistida rompería el silencio para exponer su versión pormenorizada de los acontecimientos e incluso someterse al interrogatorio de las partes.

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Laudelina ya cuenta con dos declaraciones indagatorias previas en el expediente, radicadas en julio de 2024 durante la fase de instrucción penal, y ahora optó por replegar su estrategia.

La especulación técnica de los analistas apunta a que la defensa preferiría esperar a que la fiscalía federal y las querellas terminen de ventilar el grueso de la prueba documental y testimonial antes de diseñar la declaración final de la mujer.

En tanto, el tribunal prevé para la próxima semana las declaraciones testimoniales de los padres de la víctima, María Noguera y José Peña, lo que reavivará la carga emocional en las audiencias de Gendarmería.