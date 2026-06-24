El economista Roberto Cachanosky volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei al sostener que “mientras la gente no llega a fin de mes, se premian entre ellos”.

“Que la Fundación Faro le dé un premio a Milei es como que el Instituto Patria le dé un premio a Cristina Kirchner”, afirmó en un video publicado en “X”.

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Qué dijo Cachanosky de la Fundación Faro

“La Fundación Faro acaba de darle un premio a Milei, se llama premio Julio Argentino Roca. La Fundación Faro, la fundación que pertenece básicamente al gobierno, ahí están todos los que son mileístas, tiene un serio problema que no puede justificar o no justificó hasta ahora el origen de los fondos sobre los cuales está trabajando”, aseguró el analista económico.

Y luego completó: “De golpe tiene un montón de fondos y no presentó ante la justicia, o la Inspección General de Justicia, de dónde salen esos fondos”.

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“Se premian entre ellos”

“Dejando ese tema de lado, que la Fundación Faro le dé un premio a Milei es como que el Instituto Patria le dé un premio a Cristina Kirchner”.

“Se premian entre ellos, sin mucha justificación, pero se premian entre ellos”, remarcó.

Además señaló que “lo patético de esto es que se premian, mientras la gente no puede llegar a fin de mes, no puede pagar la tarjeta de crédito, sigue creciendo la mora en las tarjetas de créditos en los préstamos personales, siguen cerrando empresas”.

“Hay un aumento de la desocupación en el sector formal de la economía, empleados formales, de más de 200 mil puestos de trabajo. Aumenta mucho el empleo en negro porque la gente tiene que hacer algo de alguna forma, pero tiene una baja productividad más allá de que el trabajo en negro no tiene aportes al sistema previsional, ART, seguros de salud”, analizó Cachanosky

“Lo cierto es que la gente la está pasando mal y curiosamente ellos se premian a sí mismos”, cuestionó en otra parte del video

“Insisto, este premio que acaba de recibir Milei de la Fundación Faro es como si Cristina Kirchner hubiese sido premiada por el Instituto Patria”, cerró en su análisis.