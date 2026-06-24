Eduardo Duhalde sobre Milei: “Es una persona que tiene un carácter de mierda”

El expresidente Eduardo Duhalde aseguró que el presidente de la nación Javier Milei “es una persona que tiene un carácter de mierda”.

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Qué dijo Duhalde de Milei

“El presidente no tiene las condiciones para gobernar. Es una persona que tiene un carácter de mierda. No se puede vivir peleando”, agregó en declaraciones a Radio AM750.

“Yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta que tiene que ir modificándose la ciencia política hacia la idea de la unidad, que me tocó a mí hacerlo”, recordó.

“Cada vez que goberné, goberné con todos, formando comunidades para gobernar, rechazando la idea de que la política es para gobernar. La política es para elegir, para elegir a los candidatos a intendentes, a concejales, a todos. Después de electos hay que armar comunidades. Es lo que he hecho siempre yo”, sostuvo Duhalde.

Al referirse al carácter de Milei señaló que “cualquier actividad humana es importante la forma de llevarla adelante”. “Los que buscan pelean no entienden, el mundo tiende a marchar hacia la unidad”, puntualizó.

“Yo soy un abanderado de la idea de la unidad y no insultar a un presidente. Yo nunca hablé mal de un presidente estando gobernando. Una sola vez con Alberto (Fernández) y después le pedí disculpas pública y privadamente. ¿Qué había dicho? Que esta grogui. No debe decir eso porque hay que buscar la unión”, insistió en diálogo con Tomás Méndez.

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Movimiento Productivo Argentino

“Estamos trabajando desde hace tres meses creando nuevamente lo que creamos en 2001 con don Raúl (Alfonsín) que es el Movimiento Productivo”, confirmó el expresidente.

“En la provincia de Buenos Aires ya hemos conformado el Movimiento Productivo como partido político. Nunca fue un partido político, pero esta vez sí hemos logrado que fuera reconocido como partido político. Tenemos en siete u ocho provincias ya avanzado el Movimiento Productivo como partido político”, cerró Duhalde.