Por qué el PRO de Mauricio Macri le vuelve a dar una vida a Adorni en el Congreso

El PRO tiene hace semanas una postura pública clara sobre Manuel Adorni: le mintió al Congreso, no puede seguir en el cargo, "es un capricho del Presidente" mantenerlo, vociferan. Los comunicados del diputado Fernando De Andreis, que responde directamente a Mauricio Macri, lo expresaron con claridad. Incluso, Martín Goerling Lara, jefe del bloque en el Senado, había dicho hace tan sólo una semana atrás que, "llegado el caso, el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción". Así las cosas, Macri pedía explícitamente el desplazamiento del jefe de Gabinete. Sin embargo, este martes, cuando llegó el momento de convertir esas palabras en votos, el PRO, en la Cámara de Diputados, no dio quórum para la sesión que buscaba la interpelación.Y, al mismo tiempo, en el Senado no estuvo en la reunión de Labor Parlamentario, donde se decidió que Adorni no vaya a dar su informe de gestión la semana próxima. Otra vez, una jugada determinante para que Adorni gane tiempo.

En la Cámara baja, la decisión fue coordinada y deliberada. El jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, negoció durante el fin de semana con Martín Menem la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el martes 30. Ese acuerdo le dio al PRO el argumento que necesitaba para no bajar al recinto: el tema ya tenía un canal institucional, no hacía falta votarlo con el kirchnerismo. El bloque publicó un comunicado donde se adjudicó la gestión: "Fue el PRO quien logró que esa comisión se convocara por su propia iniciativa. No nos sumamos a operaciones del kirchnerismo y sectores que prefieren el show mediático al resultado concreto", afirmaron. La sesión cayó con 117 presentes, unos 12 menos de los 129 necesarios.

Efecto de arrastre de Diputados: ausencia del PRO en el Senado para discutir el caso Adorni

En el Senado, el cuadro fue igualmente revelador. Esta tarde, Patricia Bullrich convocó a una nueva reunión de Labor con los aliados para renegociar lo que ella misma había acordado la semana pasada: que el artículo 101 de la Constitución es operativo y que la interpelación puede tratarse por mayoría absoluta sin pasar por comisión. Dice en voz alta y se desdice con fuerza por lo bajo. Ahora quiso imponer la exigencia de dos tercios y anular lo acordado. En aquella reunión estuvieron Abdala, la propia Bullrich y Coto por LLA; Espínola de Provincias Unidas; y Vischi por la UCR. Goerling Lara, el mismo que una semana atrás prometía públicamente que acompañarían la censura o remoción, no fue.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Diputados: no hubo quórum y se cayó la sesión por la interpelación a Adorni

El resultado del encuentro fue favorable para el oficialismo, que consiguió revisar el acuerdo e intentará imponer los dos tercios el jueves en el recinto, lo que entorpece el proceso. Fuentes de LLA confirmaron a PERFIL que lo decidido en Labor fue que "el 2 de julio no va a venir Adorni, se va a tratar en la sesión del jueves los temas del oficialismo: pliegos, convenios internacionales y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada". Sobre si adoptarán en el Senado la misma estrategia que en Diputados —girar todo a comisión—, desde LLA dijeron a este medio: "La comisión de Asuntos Constitucionales está abierta, siempre estuvo abierta. Pero no hubo pedidos de emplazamientos".

Sin embargo, según pudo saber PERFIL, persiste una incertidumbre que el propio Adorni instaló: el jefe de Gabinete "dice que él está a disposición de venir el 2 de julio". El posteo en X que publicó a última hora del martes "estoy a disposición para presentarme el día 2 de julio al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin", no está alineado con lo que Bullrich acordó en Labor más allá de que ya expresó más de una vez que el Jefe de Gabinete debe dar explicaciones. Una interna que se evidencia a las claras. Es la misma tensión de siempre: el jefe de Gabinete y la jefa del bloque oficialista en el Senado no coordinan en tiempo real, y cada uno pone la pelota en el arco del otro.

Las elecciones bonaerenses y el lugar "incómodo" de Ritondo

La explicación de fondo no es solo táctica. Ritondo viene construyendo hace meses una estrategia para 2027 en la provincia de Buenos Aires que tiene como eje central una alianza con La Libertad Avanza para competir por la gobernación con Diego Santilli como candidato. Esa construcción requiere mantener el canal con la lapicera libertaria, es decir, con Karina Milei. Una ruptura abierta sobre el caso Adorni podría dinamitar ese puente antes de que la negociación termine de cerrarse. Al mismo tiempo, Ritondo necesita que sus intendentes bonaerenses no pierdan el acceso a los fondos nacionales que Santilli gestiona. El escándalo de Adorni contamina ese vínculo, pero una confrontación directa lo destruiría.

Adorni suspendió su informe en el Senado y habría sido sugerencia de Bullrich

Macri, en cambio, no tiene ese lugar comprometido. El expresidente no gestiona municipios ni necesita de Santilli para construir candidaturas. Por eso puede permitirse emitir comunicados duros y pedir la renuncia de Adorni sin que eso le cueste el mismo precio que le costaría a Ritondo. La diferencia de tono entre el discurso público del partido, que pide que Adorni se vaya, y lo que hace el bloque parlamentario en el Congreso no es una contradicción accidental. Es la distancia que hay entre quien negocia votos en el día a día y quien puede marcar línea desde afuera del tablero.

Mañana, los mismos diputados del PRO que hoy no dieron quórum para avanzar contra Adorni abrirán el recinto junto al oficialismo para tratar el Súper RIGI y el acuerdo con los holdouts. Nicolás Del Caño del Frente de Izquierda lo dijo sin rodeos desde el recinto semivacío de hoy: "Los que no se sientan acá hoy, mañana le van a dar quórum para discutir cómo darle todo tipo de beneficios a los grandes millonarios del mundo". La acusación quedó flotando en un recinto donde el PRO brilló por su ausencia.

JD/