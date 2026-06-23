Patricia Bullrich achica la distancia con Javier Milei: casi triplicó su impacto en redes mientras el Presidente pierde alcance

La presencia digital de Javier Milei continúa siendo una de las más relevantes de la política argentina, aunque los últimos indicadores muestran señales de desgaste. En contraste, Patricia Bullrich protagonizó uno de los mayores crecimientos en redes sociales y logró reducir la distancia que la separaba del Presidente en materia de impacto e interacciones.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por la consultora QSocial, que analizó el comportamiento de dirigentes políticos en distintas plataformas digitales durante los últimos meses.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según el informe, Milei sigue ocupando el primer lugar en volumen de interacciones dentro del ecosistema político argentino, pero su capacidad de generar repercusión mostró una caída significativa. Mientras que en octubre de 2025 sus publicaciones alcanzaban un promedio de 194.000 acciones por posteo, en mayo de este año esa cifra descendió hasta las 56.000.

Desde la consultora interpretaron este fenómeno como una señal de desgaste de la estrategia comunicacional basada en la fuerte actividad del mandatario en redes sociales. El estudio sostiene que el modelo de comunicación digital que caracterizó a la gestión libertaria comienza a enfrentar desafíos vinculados a la saturación y al impacto reputacional.

Bullrich, en ascenso

En sentido contrario, Patricia Bullrich exhibió una de las evoluciones más pronunciadas del relevamiento. La actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado pasó de registrar alrededor de 17.000 acciones por publicación a superar las 50.000 entre abril y mayo, lo que representa un crecimiento cercano al 200%.

El informe atribuye buena parte de esa expansión al desempeño de la dirigente en TikTok, una plataforma que se consolidó como uno de los espacios más eficaces para la comunicación política. De acuerdo con el monitoreo, esa red social concentra una proporción relativamente baja de publicaciones, pero genera niveles de interacción y visualización muy superiores al resto.

Gracias a ese crecimiento, Bullrich logró ubicarse entre las figuras políticas con mayor rendimiento digital del país y acortó diferencias respecto de Milei, que continúa liderando el ranking.

El estudio también señala que la diputada de izquierda Myriam Bregman aparece entre las dirigentes con más capacidad de generar conversación en redes sociales. La referente del Frente de Izquierda se ubicó detrás de Milei y por delante de otros dirigentes nacionales en materia de interacciones.

Para los analistas, el dato refleja que la disputa por la atención digital ya no está monopolizada exclusivamente por el oficialismo y muestra la aparición de nuevos actores capaces de instalar temas en la agenda virtual.

El efecto de las polémicas

El relevamiento advierte además que distintos episodios que afectaron al Gobierno durante los últimos meses tuvieron consecuencias sobre la conversación digital. Entre ellos menciona las controversias vinculadas al caso $LIBRA, investigaciones relacionadas con funcionarios nacionales y la situación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según QSocial, estos episodios impactaron sobre uno de los principales activos discursivos del oficialismo y continúan generando debates dentro y fuera de las redes sociales.

La contundente encuesta que ubica a Milei en séptimo lugar

Aun así, la consultora concluye que La Libertad Avanza mantiene una fuerte capacidad para marcar agenda en el entorno digital gracias a una estructura de comunicación consolidada y una amplia red de usuarios e influenciadores que amplifican sus mensajes.

No obstante, el informe advierte que el escenario actual presenta mayores desafíos que los observados durante los primeros años de gestión y que la evolución de figuras como Bullrich comienza a modificar el equilibrio interno de la conversación política en las plataformas digitales.

LB