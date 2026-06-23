Encuesta: los influencers libertarios duplican a los opositores y sostienen el dominio de Milei en las redes

Los principales influencers vinculados al oficialismo generaron más del doble de las interacciones digitales que los referentes opositores. Así lo revela el último informe de QSocialNow, que analizó el comportamiento de la conversación política en redes sociales y concluyó que la estructura comunicacional libertaria se consolidó como el principal motor de la agenda digital argentina.

Según el relevamiento, los diez principales influencers oficialistas acumularon más de 35 millones de acciones digitales, frente a casi 16 millones registradas por los diez referentes opositores. Incluso, las dos cuentas libertarias con mayor actividad, Mate con Mote y Agarrá la Pala, reunieron por sí solas alrededor de 18 millones de interacciones, superando el volumen alcanzado por todo el ecosistema opositor.

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Esa diferencia es atribuible a una estructura digital altamente organizada, con comunidades coordinadas, inversión en pauta, automatización de contenidos y una conducción política unificada.

La ventaja en interacciones del oficialismo se vuelve todavía más amplia en plataformas como TikTok con más de 9 millones de inteacciones y en Facebook con 7 millones, contra los 3 millones y casi un millón y medio respectivamente que acumulan las cuentas opositoras.

Los encuesta también destaca diferencias en los ejes temáticos de cada espacio. Los influencers libertarios concentraron sus publicaciones en la defensa de Javier Milei, el rechazo al kirchnerismo, la denominada "batalla cultural", la seguridad y el orden, mientras que los opositores enfocaron sus contenidos en las denuncias por corrupción, la defensa de la universidad pública, las críticas al ajuste económico y el caso Adorni.

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Javier Milei continúa siendo el principal ordenador de la conversación política en las redes sociales. El informe sostiene que, aunque la política representa apenas el 15,8% de las 5 mil publicaciones más virales del mes, concentra una proporción mucho mayor de interacciones y visualizaciones debido al interés que despierta entre los usuarios.

Además, el documento afirma que el oficialismo mantiene la iniciativa comunicacional gracias a esa red de influenciadores. Según sus autores, el bloque libertario explica el 92% de la negatividad dirigida contra Axel Kicillof y el 80% de las publicaciones positivas sobre Milei, lo que interpretan como una muestra de la capacidad del espacio para moldear el clima de la conversación digital.

La conversación sobre Cristina Kirchner estuvo dominada por las causas judiciales, la prisión domiciliaria y el avance sobre sus bienes. Sin embargo, la distribución final de los sentimientos en sus menciones es ampliamente mas negativas, alcanzando el 91%.

Mientras tanto, la figura de Milei volvió a concentrar la atención por su estrategia de comunicación, el uso de inteligencia artificial, su intensa actividad en redes y el debate sobre una eventual reelección en 2027. Sus números fueron ampliamente superiores, con un 29% de referencias positivas, contra 71% negativas.

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Uno de los principales focos negativos para el oficialismo fue el conocido Caso Adorni, sumando un 9.7% de negatividad. Las denuncias sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, el origen de los fondos para la compra de un departamento y el pedido de detención impulsado por Marcela Pagano impactaron directamente sobre el discurso anticasta del Gobierno y generaron un fuerte costo reputacional.

Finalmente, el informe concluye que el Gobierno conserva el dominio del tablero comunicacional gracias a una maquinaria digital muy superior a la de la oposición, pero advierte que esa fortaleza convive con un escenario de creciente desgaste por los conflictos sociales, el ajuste económico y las polémicas que atraviesan al oficialismo.

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*La encuesta fue realizada entre el 7 y el 28 de mayo a una muestra de 1.829 casos efectivos en la variable de ingreso, con un error de +/- 2,3%, para un nivel de significación del 95%, mediante una encuesta online.

RG/MSS