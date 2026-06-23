Francisco Caputo, el hermano de Santiago que todos nombran y nadie reconoce

Mientras la figura de Santiago Caputo concentra buena parte de la atención por formar parte del triángulo de hierro que domina el Estado, otro integrante de la familia comenzó a adquirir relevancia dentro del entramado de poder que rodea al oficialismo. Se trata de Francisco Caputo, hermano mayor del principal asesor presidencial, con un Javier Milei que no es ajeno a ninguno de ellos: mira los movimientos de los hermanos y ofrece gestos en medio de la interna libertaria que fagocita al Gobierno.

Por estos días, el nombre de Francisco comenzó a sonar con fuerza. Además de ser coach ontológico y la cara de la marca "Súper Humanos", con actividades formales en ARCA recién desde 2024 vinculadas a servicios de asesoramiento y gestión, hay fuentes empresariales que aseguran que es una de las piezas clave de la Fundación Faro, esa organización que conduce formalmente Agustín Laje, intelectual que se identifica con las ideas de derecha. En Casa Rosada lo niegan.

Desde 2024, esta suerte de un think thank libertario busca generar ámbitos de formación de cuadros técnicos, producción de ideas y también mecanismos de financiamiento para el espacio político. Pero tiene problemas de carácter interno por estos días, por diferencias con el sector de Karina Milei pese a tener todo el respaldo del jefe de Estado, quien hoy será uno de los oradores, tal vez el central, en el evento que se realiza en el salón de Puerto Madero a partir de las 19.30 y se mostrará con el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier.

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En concreto, la Inspección General de Justicia (IGJ) —que depende del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, quien sí responde a Karina Milei—busca conocer su financiación. Laje declaró haber recibido casi $ 5 mil millones (unos US$ 4,8 millones) en concepto de “donaciones” en 2024, primer ejercicio bajo la estructura y denominación actual.

La información para el organismo que depende del ministro karinista no fue suficiente: le requirió la presentación del “Anexo XIII”, en el que deben listarse los ingresos recibidos por donaciones que superen los 40 salarios mínimos ($ 11 millones) y que Fundación Faro aún no detalló.

El organismo le dio diez días para responder. También intimó a la Fundación a presentar los estados contables correspondientes a 2025. Para muchos en el oficialismo, se trató de una jugada que responde a las disputas que existen entre Karina y Mahiques, designado por ella, y Santiago Caputo del otro lado.

Juan Bautista Mahiques y Karina Milei, en la jura del ministro.

Entre los dos referentes de la administración Milei hay por lo menos miradas opuestas en diversos temas de la gestión libertaria y estrategia electoral. Esto quedó a la vista en 2025, cuando aquellos partidarios de Santiago Caputo quedaron afuera de las listas que compitieron en la elección legislativa de dicho año dominadas por dirigentes cercanos a Karina. Y volvieron a quedar en superficie cuando una cuenta de X este año atribuida a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados y un leal a la hermana del Presidente, disparó fuertes críticas al asesor. Los ánimos quedaron caldeados y sin resolución.

Francisco, de 42 años, sabe de estas disputas pero quienes están en su órbita dicen que su perfil es bajo y que no pretende involucrarse en temas del Gobierno pese a todas las versiones que circulan. Según NOTICIAS, el hermano del asesor solo funciona como una persona de consulta, respetado no solo por el integrante más famoso de la familia sino por el resto de sus hermanos, Ezequiel y Malena, que completan el cuarteto de hijos que tuvo el escribano Claudio Caputo. Claudio, además de un hombre adinerado, fue titular del Colegio de Escribanos de la Ciudad entre 2017 y 2021, y falleció en junio de 2024.

Santiago y Francisco Caputo, recaudadores en las sombras: la tapa de NOTICIAS

La voz de "Fran", de hecho, solo se conoce por una vieja entrevista que data de 2019, en la que ofrece definiciones sobre el dinero. “Siempre decimos en los entrenamientos que no hay nada que se pueda comprar con dinero que no se pueda comprar con confianza”, declaró en ese entonces.

“No es, obviamente, que vamos a comprar un auto y sacamos del bolsillo confianza. No se trata de eso, sino de preguntarnos realmente por qué es que no tenemos dinero. Y muchas veces es porque nos falta confianza en nosotros mismos. La persona confiada tiene la capacidad, la competencia, para crear el dinero”, agregó. Públicamente, lo que se conoció de acuerdo a los registros de la ANSES es que tuvo un trabajo en relación de dependencia en Camalu SA, una empresa de cultivo de cereales que tiene como cara visible al ejecutivo Pablo Costa, del rubro agropecuario. Además, fue escribano del padre de los Caputo y constituyó Camalu SA, donde trabajan sus hijos, para concentrar las operaciones comerciales del negocio rural.

También, trascendió que Francisco tuvo lazos con la escribanía de la familia, ubicada en la calle Córdoba. Curiosamente, esa escribanía fue la primera sede de una fundación de La Libertad Avanza que se constituyó para recaudar dinero para la campaña de Milei presidente. Pero tenía otro nombre, Instituto para el Crecimiento, y fue controlada por Nicolás Posse, un íntimo amigo del economista y que transitó una fallida experiencia como jefe de Gabinete cuando LLA alcanzó el poder.

Santiago Caputo.

Faro, una vez que apareció, tuvo éxito ante su poder de convocatoria. Porque organizó tres cenas de recaudación en el Yacht Club de Puerto Madero, con Milei como orador principal: el 13 de noviembre de 2024 y el 4 de agosto y el 15 de diciembre de 2025. A la primera asistieron José Luis Manzano (Edenor), Hugo Eurnekian (Corporación América), Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant), Bettina Bulgheroni, Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Claudio Belocopitt (Swiss Medical), Sebastián Bagó, Horacio Marín (YPF) y representantes de Vista Oil & Gas y Techint, entre otros.

Por otro lado, investigaciones periodísticas vinculan al hermano del consultor con tareas de articulación política, reclutamiento de cuadros técnicos y acercamiento de perfiles para ocupar cargos en organismos estatales. Entre los casos mencionados aparece su presunta participación en la recomendación de funcionarios para la empresa energética estatal ENARSA.

Precisamente, La Nación publicó que el hermano del asesor se encargó del reclutamiento de Tristán Socas, Federico Márquez y Diego Zabala. En Balcarce 50 también se encargaron de negar esa versión como también rechazaron que tenga algún vínculo con la empresa que se quedó con la licitación de la Hidrovía: Jan De Nul, de los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss. En Noticias quedó reflejado que los Neuss son amigos del asesor presidencial Santiago Caputo desde la infancia: compartieron el country Martindale de Pilar desde los cinco años.

“El capital de estos chicos son las relaciones humanas que heredaron de su padre, que fue presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Conocen mucha gente”, dijo alguien que conoce de cerca a la familia ante la consulta de PERFIL.

JPK / KW / ff