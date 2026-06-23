Jesica Cirio entregó su celular a la Justicia y apuesta a cuestionar el origen de los videos con dólares

La conductora Jesica Cirio entregó su teléfono celular a la Justicia luego de la difusión de una serie de videos en los que aparece recorriendo un vestidor y mostrando importantes sumas de dinero en efectivo. El aparato será sometido a distintas pericias técnicas para determinar si las imágenes son auténticas, cuándo fueron grabadas y en qué contexto se registraron.

Se filtraron videos de Jésica Cirio con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde

La medida se enmarca en la causa que investiga al exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito, expediente en el que la situación patrimonial de Cirio también quedó bajo la lupa tras la aparición del material audiovisual.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La entrega del dispositivo se produjo después de que el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, intimara a la conductora a presentarlo en un plazo de 24 horas. Además, el magistrado había ordenado a la Gendarmería Nacional que procediera a secuestrar el celular si la encontraba en la vía pública sin haber cumplido con el requerimiento judicial.

La Justicia busca a Jesica Cirio tras el allanamiento en su casa donde encontraron armas y plata a nombre de su actual pareja

De acuerdo con información conocida en las últimas horas, Cirio puso a disposición de la Justicia no solo el teléfono sino también la contraseña de acceso, cumpliendo con las formalidades previstas para preservar la cadena de custodia. Este procedimiento busca garantizar que el equipo y la información almacenada en él permanezcan resguardados y sin alteraciones durante todo el proceso de análisis.

Ahora, los especialistas deberán examinar el contenido del dispositivo para establecer si el video que se viralizó se encuentra efectivamente almacenado allí o si fue eliminado en algún momento. También intentarán reconstruir la fecha de creación del archivo, sus posibles modificaciones y si existen otros elementos de interés para la investigación.

Jésica Cirio habló de los videos de dólares y denunció extorsión: "Han accedido a mis archivos con maniobras ilícitas"

Hasta el momento, no trascendió el resultado preliminar de las pericias ni se confirmó oficialmente si las imágenes forman parte del contenido original del teléfono entregado por la conductora. Esa será una de las cuestiones centrales que deberán resolver los peritos en las próximas semanas.

Mientras avanza el análisis técnico, la defensa de Cirio ya definió la estrategia jurídica que buscará desplegar ante el juzgado. El principal objetivo será cuestionar la forma en la que el video llegó a hacerse público y, eventualmente, a incorporarse al expediente.

Los abogados de la conductora sostienen que las imágenes podrían haber sido obtenidas de manera ilegal y evalúan plantear la nulidad de esa prueba. En términos jurídicos, argumentarán que, si el material fue conseguido vulnerando derechos o mediante un acceso no autorizado, no debería ser utilizado dentro de la investigación.

La discusión sobre la validez de las grabaciones podría abrir un nuevo capítulo en la causa, ya que no solo estará en debate el contenido del video sino también las circunstancias en las que fue obtenido y difundido. En ese escenario, la Justicia deberá determinar si las imágenes cumplen con los requisitos legales para ser consideradas una prueba válida o si, por el contrario, corresponde excluirlas del expediente.

A casi tres años del escándalo del yate, se demora el peritaje de los bienes de Insaurralde

El caso volvió a colocar a Cirio en el centro de la escena judicial y mediática, en medio de una investigación que desde hace meses sigue de cerca la evolución patrimonial de Martín Insaurralde y las personas de su entorno. Ahora, el resultado de las pericias sobre el celular y la resolución acerca de la validez de los videos serán claves para definir los próximos pasos del expediente.

CS