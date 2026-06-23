Ante los crecientes reclamos de los sindicatos de los trabajadores del Hospital Garrahan, el Gobierno le respondió a los gremios y realizó una nueva escalada en el conflicto que se sostiene entre la administración de Javier Milei y el establecimiento médico desde hace más de 2 años.

Según explicó el periodista Juan Pablo Kavanagh en la Agencia Noticias Argentinas, fuentes sindicales afirmaron que el mes de mayo el centro médico obtuvo un ingreso récord de 7 mil millones de pesos en concepto de prestaciones y obras sociales, los cuales deberían ser repartidos entre los trabajadores.

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No obstante, los dirigentes gremiales denunciaron que los fondos no fueron repartidos, por lo que avanzaron con una denuncia judicial, y pidieron que los ingresos extraordinarios de la entidad pediátrica sean distribuidos. Desde su lugar, el oficialismo rechazó la versión gremial.

Ante el planteo de los sindicatos que nuclean a los trabajadores del Garrahan, autoridades de la Casa Rosada se encargaron de desmentir el planteo y aseguraron que desde el 2025 el centro médico otorgó bonos extraordinarios con vigencia hasta diciembre.

"Sin embargo, el hospital decidió mantener el piso de fondos destinados al personal generado a partir de esos bonos", sostuvieron desde la administración de Milei con respecto al reclamo sobre la distribución de las sumas adicionales.

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Según los números actuales, desde la gestión libertaria se indicó que "la recaudación se está distribuyendo un 65% al personal, garantizando la continuidad de ese piso, y se destina el 35% restante al hospital". En concreto, actualmente la recaudación destinada al personal representa aproximadamente 4.000 millones de pesos.

"El objetivo es continuar incrementando la recaudación para volver a una distribución equilibrada de los fondos: 50% para el hospital y 50% para el personal asistencial", remarcaron desde el gobierno libertario, resaltando que se alcanzó una cifra extraordinaria de 7.000 millones de pesos que fue repartida entre el personal.

Los sindicatos, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y ATE Garrahan se encuentran reclamando desde fines de 2023 que existe una disputa con la administración pública e incluso colocaron denuncias que alcanzaron instancias judiciales por ajustes y despidos.

AS./fl