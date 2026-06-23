Adorni reunió a senadores libertarios, Bullrich se ausentó: crecen las especulaciones sobre la interna en el Gobierno

En medio de la crisis política que atraviesa el oficialismo, Manuel Adorni encabezó este martes 23 una reunión con senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada. Aunque el encuentro fue presentado como una instancia de coordinación legislativa, su realización volvió a alimentar las versiones sobre la interna entre el sector que responde a Karina Milei y el armado político de Patricia Bullrich.

La convocatoria reunió a gran parte del bloque libertario y tuvo como objetivo fortalecer el vínculo entre el Poder Ejecutivo y los senadores oficialistas, en un momento en que el Gobierno enfrenta una compleja agenda parlamentaria y busca ordenar su estrategia en la Cámara alta.

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La foto de unidad que expuso nuevas diferencias

La reunión fue impulsada por el entorno de Karina Milei, que busca tener un rol cada vez más activo en la coordinación política con el Senado. La presencia de Adorni al frente del encuentro fue interpretada dentro del oficialismo como una muestra del respaldo que mantiene por parte del círculo más cercano al presidente Javier Milei.

El encuentro también dejó una ausencia que no pasó inadvertida: Patricia Bullrich no participó de la reunión. Desde su entorno explicaron que estaba abocada a las negociaciones parlamentarias vinculadas a la ofensiva opositora para impulsar una interpelación contra Adorni, aunque en la Casa Rosada la decisión alimentó las especulaciones sobre las diferencias entre ambos sectores.

Patricia Bullrich no va a la reunión con Manuel Adorni y profundiza la interna con los Milei

Según se supo, detrás del encuentro existe una disputa por el manejo de la estrategia legislativa. Mientras el karinismo pretende ganar protagonismo en las negociaciones con los senadores y los bloques aliados, Bullrich busca conservar la influencia que construyó desde el inicio de la gestión en la Cámara alta.

En ese esquema aparecen dirigentes como Eduardo "Lule" Menem, Martín Menem e Ignacio Devitt, quienes vienen participando de las conversaciones políticas y fortaleciendo el armado territorial y parlamentario de Karina Milei.

La reunión se produjo en un contexto especialmente delicado para el Gobierno, que intenta contener el impacto político del caso que involucra a Adorni y evitar que la oposición reúna los votos necesarios para avanzar con nuevas medidas en el Senado.

Mientras tanto, la foto del vocero con los senadores oficialistas dejó otro mensaje hacia el interior de La Libertad Avanza, el funcionario continúa siendo una de las figuras respaldadas por el núcleo duro del mileísmo.

RG / EM