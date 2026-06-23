Diputados: no hubo quórum y se cayó la sesión por la interpelación a Adorni

Con 117 legisladores sentados en sus bancas, doce menos de los necesarios, fracasó la sesión especial impulsada por la oposición. El oficialismo había acordado con el PRO, la UCR y otros bloques abrir una comisión para debatir los proyectos a fin de mes.

La oposición no logró reunir los 129 diputados necesarios para habilitar la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados con el objetivo de avanzar en la interpelación y una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A las 14.31, y tras la media hora reglamentaria para conseguir el número, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la sesión al contabilizar apenas 117 presentes.

El fracaso de la convocatoria se explicó por un acuerdo tejido en las últimas horas entre La Libertad Avanza y bloques aliados, entre ellos el PRO y la UCR, para abrir el próximo 30 de junio la Comisión de Asuntos Constitucionales y discutir allí los seis proyectos vinculados a Adorni.

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Con esa jugada, el oficialismo logró desactivar el intento opositor y retener el control sobre los tiempos del debate parlamentario.