Llaryora movió sus fichas, demostró el rol clave de Provincias Unidas en Diputados y bloqueó la interpelación a Adorni

El peronismo y la oposición dura fracasaron este martes en su intento de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La sesión especial convocada en la Cámara de Diputados se cayó por falta de quórum: solo asistieron 117 legisladores, a 12 de los 129 necesarios. El bloque Provincias Unidas, alineado con el gobernador cordobés Martín Llaryora, fue uno de los factores decisivos para que el debate no prosperara.

De los diputados cordobeses que integran ese espacio, ninguno se presentó. Las ausencias de Alejandra Torres, Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo sellaron la suerte de la convocatoria antes de que comenzara la espera formal. La decisión no fue individual: se enmarcó en una posición colectiva del espacio, que optó por no participar de la sesión y, de esa manera, blindar al jefe de Gabinete.

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En total, fueron diez los diputados de Provincias Unidas que no concurrieron. La magnitud de esas ausencias fue determinante: sin ese aporte, la oposición no pudo completar los 129 votos requeridos para abrir el debate sobre la situación patrimonial de Adorni.

La resolución de Provincias Unidas se conoció horas antes de la sesión y anticipó el resultado. Martín Llaryora, gobernador de Córdoba y figura central del bloque, no emitió declaraciones públicas sobre el tema durante la jornada.

Quienes sí se sentaron fueron los peronistas cordobeses Juan Schiaretti, Juan Brügge y Carlos Gutierrez. "Nosotros seguimos sosteniendo que la justicia la que debe resolver el fondo de la cuestión, pero Adorni le mintió al pueblo y al Congreso. Hemos avanzado aunque hoy se consiguió el quorum", sintetizó el compañero de banca del exgobernador.

De la Sota, sola entre los cordobeses

La única legisladora cordobesa opositora presente fue Natalia De La Sota, diputada de bloque unipersonal, quien sí se sentó en su banca en el intento de quórum opositor. Y no se limitó a estar: cruzó con dureza a quienes faltaron.

"Es bastante triste, porque uno ve discursos para los medios, quejas e indignación, pero a la hora de poner cuerpo y hacerse cargo de las cosas...", disparó De La Sota desde su banca. Apuntó en particular contra diputados del PRO, del radicalismo y del propio bloque Provincias Unidas.

"Es muy cínica la posición de algunos diputados y de los gobernadores", afirmó. Y sintetizó el eje del debate con una pregunta directa: "La gente está pidiendo saber si quieren avalar a Adorni o no".

Scaglia y el PRO santafesino, también afuera

La decisión de no dar quórum no fue exclusiva de los cordobeses. La exvicegobernadora santafesina Gisela Scaglia, jefa del PRO provincial y figura con peso en Provincias Unidas, tampoco participó de la sesión. Tampoco lo hicieron los diputados santafesinos José Núñez ni otros referentes del PRO que integran la bancada.

La confluencia de ausencias del interior profundizó el cuadro: legisladores de Tucumán, San Juan, Neuquén, Chaco y Entre Ríos que responden a sus respectivos gobernadores tampoco estuvieron presentes. La geografía de las ausencias trazó un mapa claro: los gobernadores no peronistas que mantienen vínculos con el gobierno nacional cerraron filas para proteger a Adorni.

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Miguel Pichetto encabezó la delegación de Encuentro Federal junto a tres legisladores del schiarettismo cordobés. Los "lilitos" Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, junto a Karina Banfi, también acompañaron la convocatoria. El salteño Bernardo Biella fue el único representante de Innovación Federal, el espacio del gobernador Gustavo Sáenz y del misionero Carlos Rovira. Elijo Catamarca, que responde al gobernador Raúl Jalil, aportó dos de sus tres diputados.

Pasada la media hora de espera reglamentaria, el presidente de la Cámara, Martín Menem, declaró caída la sesión. "Ha fracasado la sesión", sentenció. La Libertad Avanza contó con el apoyo explícito del PRO, la UCR y el MID de Oscar Zago para sostener la posición oficialista.

En el debate en minoría que se desarrolló igual, con las bancas vacías del oficialismo, los discursos opositores fueron duros. Frade habló de "un clan que se está enriqueciendo en el seno de este gobierno y de esta cámara". Pagano fue más directa y acusó a los ausentes de ser "cómplices de la corrupción".

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, anticipó que la presión no cesa. "El jefe de Gabinete no tiene que estar más donde está sentado. Pediremos la moción de censura en cada una de las circunstancias que se vayan dando", afirmó.