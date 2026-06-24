Según Nación, Córdoba está en el puesto 7 en seguridad a nivel país

El informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) ubicó a Córdoba entre las provincias con mayores reducciones de delitos durante 2025, a partir de la baja registrada en robos y homicidios dolosos. Los datos oficiales señalaron que la provincia redujo un 18,2% los homicidios y un 26,8% los robos, con indicadores por debajo del promedio nacional.

En el ranking de variación de robos, Córdoba quedó en el séptimo lugar entre las jurisdicciones con mayor caída, con una reducción del 26,2% sobre un total de 24 distritos analizados. La provincia se ubicó por encima de otras jurisdicciones grandes como Buenos Aires (-14,9%) y Mendoza (-13,9%).

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El listado fue encabezado por Catamarca, con una baja del 37,4%; seguida por Chaco (-31,5%), Neuquén (-29,3%), Chubut (-27,9%), Santa Fe (-27,9%) y Entre Ríos (-27,7%). En el otro extremo, Tierra del Fuego registró la menor caída, con una variación del -0,1%.

En Córdoba, los robos denunciados pasaron de 68.040 hechos en 2024 a 49.979 durante 2025, lo que representó una disminución del 26,8%. La caída superó al promedio nacional, que fue del 22,4% en el mismo período.

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En cuanto a los homicidios dolosos, la provincia pasó de 117 víctimas en 2024 a 96 durante 2025. La tasa descendió a 2,4 homicidios cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional ubicada en 3,6. La reducción de homicidios en Córdoba también fue superior a la registrada en el país, donde la baja alcanzó el 7,1%. Además, el informe mostró una disminución del 19,6% en otros delitos contra la propiedad, que bajaron de 5.399 a 4.353 casos.

Los datos del SNIC, elaborado con información de las 24 jurisdicciones argentinas, muestran que Córdoba quedó entre los distritos con mejores resultados en materia de reducción del delito. El informe destaca una evolución favorable en los principales indicadores de seguridad durante el último año.