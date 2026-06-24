Coral Energía invertirá USD 12,25 millones en cuatro parques solares en Córdoba

Coral Energía, la firma especializada del Grupo Corven, concretó la firma de un nuevo financiamiento por USD 12.250.000, el cual estará destinado de forma exclusiva a la construcción de cuatro parques solares en territorio cordobés. La operación financiera se estructuró a través de un crédito sindicado integrado por tres entidades bancarias de alcance nacional: el Banco de la Nación Argentina (BNA), el BIND y el Banco Ciudad. Con este movimiento, el sistema financiero local vuelve a respaldar la estrategia de expansión federal de la compañía, que proyecta alcanzar una potencia de 800 MW hacia el año 2028.

Los fondos obtenidos acelerarán los trabajos de desarrollo en cuatro puntos localidades cordobesas: San Francisco, San Francisco del Chañar, Villa María y Cruz del Eje. En su conjunto, estas cuatro plantas fotovoltaicas sumarán una potencia instalada de 20 MW al sistema. Desde la empresa destacaron que la puesta en marcha de estas obras no solo aportará energía limpia y confiable a la red, sino que generará un impacto directo en las economías locales a través de la inversión en infraestructura y la creación de puestos de empleo.

Con demoras, finalmente los acuerdos se desarrollarán en el marco del programa RenMDI, que pertenece a la Secretaría de Energía de la Nación, dentro del cual EPEC resultó adjudicataria de 11 proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables. Además la ubicación territorial permitirá aprovechar la infraestructura que pertenece a EPEC, como soporte en el desarrollo de estas nuevas tecnologías

Palabra oficial

El CEO de Coral Energía, Nahuel Vinzia, señaló: “Cada financiamiento que concretamos nos permite transformar proyectos en infraestructura energética real, con foco en la excelencia operativa y una mirada federal. Apostamos a una nueva forma de hacer energía”.

Este crédito de USD 12,25 millones se suma a un antecedente muy importante para la firma, que fue el primer financiamiento sindicado obtenido en 2025 por USD 60.000.000, un movimiento que marcó un hito en el acceso al crédito estructurado para proyectos de gran escala.

En lo que respecta a la generación fotovoltaica, la compañía ejecuta actualmente bajo ese esquema un total de 90 MW distribuidos en siete parques adjudicados mediante el programa RenMDI. Dichas obras civiles y electromecánicas avanzan en las localidades de Bandera y Añatuya en Santiago del Estero, Santa Catalina y Bella Vista en Corrientes, Ceres y Venado Tuerto en Santa Fe, y San Pedro en la provincia de San Juan.

De cara al cierre del año, la empresa prevé consolidar una fuerte actividad operativa a partir de una serie de inauguraciones planificadas que incorporarán unos 150 MW al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Dentro de este paquete de desarrollos se destaca el Parque Solar San Carlos en San Juan, ejecutado en convenio con Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), en conjunto con las cuatro plantas solares situadas en la provincia de Santa Fe.