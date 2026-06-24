El viernes asumirán las nuevas procuradoras penitenciarias y se producirá el esperado relevo en la Fiscalía General

El próximo viernes, 26 de junio a las 13:00 horas, se pondrá en marcha la Procuración Penitenciaria de la Provincia, un nuevo organismo creado por ley a fines del año pasado cuando también se aprobaron los pliegos de sus integrantes. De inmediato asumirá el nuevo fiscal general adjunto; Néstor Gómez, un hombre que pertenece al círculo más estrecho del gobernador, Martín Llaryora. Y también quien reemplazará a Gómez en la Defensoría Pública General, Jorge Gustavo Folloni.

Se esperaban estos cambios hace varios meses, pero el jury a los fiscales de Río Cuarto del caso Nora Dalmasso y las esquirlas del femicidio de Agostina Vega que rozan al designado procurador adjunto, Iván Rodríguez, pospusieron los movimientos que generan un nuevo mapa de poder especialmente en las cabezas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

La clave es Néstor Gómez. El fue asesor letrado de la Municipalidad de San Francisco cuando Llaryora fue intendente. En tribunales hay quienes creen que los últimos movimientos en la justicia fueron sugeridos por el propio Gómez. Y también se especula que serán los ojos y oídos en todas las decisiones de la Fiscalía General de acá en más.

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Quiénes asumirán

El acto se realizará en Tribunales I. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesín, tomará juramento a la procuradora penitenciaria General, Bettina Croppi; a las procuradoras penitenciarias Adjuntas, Guadalupe Trillo Pellizari y María Florencia Degano; y a la secretaria técnica de la Procuración Penitenciaria, Melani Mattia. Quedará pendiente la asunción del tercer adjunto, Iván Rodríguez, para quien la oposición pidió un juicio de destitución. Hasta que su situación no se aclare permanecerá en su cargo de fiscal de Instrucción.

Rodríguez investigó en mayo del año pasado, la situación de una mujer que logró escapar prácticamente desnuda y maniatada de la casa de Claudio Barrelier, actualmente detenido e imputado por abuso sexual y homicidio triplemente agravado de Agostina Vega, la adolescente de 14 años. Lo imputó por privación ilegítima de la libertad y a los 20 días ordenó la libertad. En un año, la investigación no tuvo avances considerables.

Después del femicidio de Agostina, se puso bajo la lupa su actuación. En efecto, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados decidirá la suerte de Rodríguez, pero no en lo inmediato. Para no entorpecer ese proceso, no se abrió sumario administrativo.

La causa del año pasado donde permanece imputado Barrelier fue remitida al fiscal Raúl Garzón, a cargo del caso Agostina. Su mirada sobre la actuación en el caso podría aportar elementos al Jury que debe resolver si abre o no un proceso contra Rodríguez.

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Qué es la Procuración Penitenciaria

Fue creada por la Ley 11.085, que establece como función primordial “la tutela, promoción y protección de los derechos y garantías de toda persona detenida o privada de libertad en jurisdicción provincial, cualquiera sea el organismo actuante, la naturaleza de la medida o el tipo de establecimiento”, lo que incluye establecimientos penitenciarios, complejos carcelarios, alcaidías y cualquier otro dispositivo de detención o privación de la libertad.

La asunción de la cúpula del organismo fue postergada en varias ocasiones. Primero por el cambio de fiscal general, a días del inicio del Jury que terminó con la destitución de tres fiscales de Río Cuarto por mal desempeño y negligencia grave en el caso Nora Dalmasso, donde Croppi tuvo el rol de acusadora.

Cuando parecía despejarse el panorama para ponerlo en marcha, las esquirlas del femicidio de Agostina Vega colocaron a Rodríguez en capilla. Así quedará por el tiempo en que dure la denuncia ante el jury.

Mientras tanto, se preparó la sede. La Procuración Penitenciaria funcionará en Duarte Quirós 650, donde hace años tenía su base la Policía Judicial.