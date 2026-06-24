Stellantis reactiva la fabricación de motores en Córdoba tras dos décadas

El presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, pasó por el ciclo de coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba y dejó definiciones de fuerte impacto para el entramado productivo. En un escenario global y doméstico signado por fuertes cambios, el ejecutivo anunció que la automotriz volverá a fabricar motores en su planta de Ferreyra a partir del próximo año, un hito que interrumpe una sequía de casi veinte años en este segmento específico.

Zuppi, quien remarcó que Córdoba concentra actualmente el 50% de los modelos que se producen en todo el país detalló que la producción de motores para pick-ups, tendrá el objetivo no solo de abastecer a las líneas de montaje locales, sino también de proveer a modelos que se fabrican en otras jurisdicciones del país y de la región.

El presidente de la firma ponderó la importancia de la articulación pública y privada en una actividad que sostiene de manera directa e indirecta a unas 600.000 personas en todo el país. En ese sentido, destacó el diálogo que mantienen con el Gobierno de la Provincia de Córdoba y las autoridades nacionales, coincidiendo en la necesidad de diseñar políticas de Estado que acompañen el crecimiento fabril y aseguren el éxito del sector.

El ejecutivo graficó que la industria automotriz está atravesando probablemente la transformación más profunda de los últimos 140 años. Según explicó, los cambios tecnológicos vinculados a la automatización, la digitalización, la inteligencia artificial, la energía eléctrica y la movilidad autónoma están redefiniendo completamente el negocio. En ese sentido, vaticinó que lo que se verá en los próximos diez o quince años será más profundo que lo registrado en las últimas décadas, porque afecta simultáneamente la tecnología, el modelo de negocios y la relación de los usuarios con los vehículos.

Como ejemplo señaló que China carecía de producción significativa y hoy se erige como el principal fabricante global, una realidad a la que Stellantis buscará sumarse con el próximo desembarco de Leapmotor, marca de origen chino, en el mercado argentino. Para hacer frente a estos desafíos, el directivo puso en valor el respaldo financiero que viene ejecutando la corporación. Stellantis realizó inversiones cercanas a los 1.000 millones de dólares en los últimos tres años, incluyendo más de 380 millones de dólares destinados específicamente a la transformación de la planta de Córdoba.

Respecto al debate sobre la transición hacia la electromovilidad, ofreció una mirada pragmática. Aseguró que la clave de los próximos años residirá en la convivencia de plataformas fósiles, híbridas y eléctricas, y que las terminales no ven el fin del combustible fósil en el radar inmediato, aunque proyecta que en un plazo de veinte años los vehículos autónomos terminarán imponiéndose.

Estabilidad interna y el imperativo de la inserción internacional

Al analizar la realidad macroeconómica argentina, el presidente de Stellantis trazó un paralelismo con el pasado reciente para destacar las condiciones actuales. Recordó que hace apenas tres años la industria automotriz local enfrentaba serias dificultades para importar piezas, pagar a proveedores extranjeros o girar dividendos, mientras que hoy opera en un contexto completamente distinto, caracterizado por mayores niveles de estabilidad y previsibilidad.

Bajo este nuevo ecosistema de reglas claras, Zuppi se mostró categórico respecto a la apertura comercial y la llegada de nuevos jugadores, afirmando que la competencia no debe ser vista como una amenaza sino como un incentivo para mejorar la eficiencia, la productividad y la calidad de los productos.

En ese terreno, subrayó que el país debe apalancarse en los segmentos donde posee ventajas competitivas ya consolidadas. Un ejemplo contundente es el mercado de las camionetas, donde Argentina ocupa actualmente el cuarto lugar entre los productores de pick-ups del mundo, una posición de privilegio que abre oportunidades concretas para continuar la expansión.

Proyecciones, la vuelta del crédito y el diálogo institucional

El análisis de las cifras sectoriales muestra un escenario de estabilización pero con desafíos de competitividad. Los datos proyectados para 2026 anticipan un volumen de patentamientos de autos y utilitarios livianos en torno a las 550.000 unidades anuales, lo que representa una leve corrección a la baja del 5% respecto a los niveles de 2025, cuando se alcanzaron casi 580.000 registros. A nivel de comercio exterior, las previsiones para 2026 replican el piso del año anterior con unas 280.000 unidades exportadas, afectadas por la caída de la demanda desde Brasil y la pérdida de participación en América Latina, factores que obligan a trabajar en la competitividad mediante el alivio de la carga impositiva.

Aun con los vaivenes de la economía local, Zuppi se mostró optimista respecto al potencial comercial de la mano de una herramienta clave: la reactivación del financiamiento. Mientras que en los mercados internacionales el 80% de las ventas se realizan a través de canales financieros, en Argentina esa cifra apenas arañaba el 22% hasta hace dos años. Con la aparición de tasas más acordes a los niveles de inflación, el directivo proyectó que si el crédito se sostiene, el mercado doméstico podría escalar hasta los 700.000 patentamientos anuales.