Los conductores de Uber, Didi y otras plataformas de transporte que todavía no completaron el proceso de regularización quedaron oficialmente en infracción en la ciudad de Córdoba. Tras vencer el plazo de 120 días previsto por la ordenanza que reguló la actividad, la Municipalidad confirmó que no otorgará nuevas prórrogas y anticipó controles sobre quienes continúen trabajando sin la documentación exigida.

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La medida impacta especialmente sobre los choferes de aplicaciones, ya que, según datos oficiales difundidos en el programa Posta, apenas unos 950 conductores lograron completar el trámite requerido, pese a que el universo estimado supera las 25.000 personas.

Qué requisitos deben cumplir los conductores

La principal exigencia es contar con la licencia profesional D1, la misma categoría que utilizan taxistas y remiseros. Para obtenerla, los conductores deben presentar antecedentes penales, certificados vinculados a delitos sexuales y aprobar estudios psicofísicos.

Además, los vehículos deben cumplir con las condiciones establecidas por la normativa municipal, entre ellas el límite de antigüedad permitido.

Durante el período de regularización, quienes hubieran iniciado los trámites podían seguir prestando servicios. Sin embargo, con el vencimiento del plazo, esa posibilidad quedó sin efecto.

Menos del 5% completó la inscripción

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es el bajo nivel de adhesión al sistema. De acuerdo con la información difundida, menos de mil conductores finalizaron el proceso de habilitación, una cifra muy inferior a la cantidad de choferes que operan diariamente mediante aplicaciones en Córdoba.

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Esto implica que más del 95% de quienes prestan servicios mediante plataformas digitales todavía no reúne todos los requisitos exigidos por la ordenanza.

Qué puede pasar ahora

Con el vencimiento del plazo, la Municipalidad quedó habilitada para intensificar los controles y aplicar sanciones.Entre las medidas previstas figuran multas, retención de vehículos y actuaciones contra conductores que no cuenten con la licencia profesional correspondiente o que no figuren en el registro municipal.

Además, el municipio analiza solicitar a las plataformas que den de baja a los choferes que no estén correctamente registrados.