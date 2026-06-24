De la Sota sobre Adorni: "Milei debe explicar por qué sigue sosteniendo y cubriendo a un funcionario que incumple sus responsabilidades"

La diputada nacional Natalia de la Sota aseguró que “el presidente Javier Milei debe explicar por qué sigue sosteniendo y cubriendo a un funcionario que incumple sus responsabilidades” al referirse a Manuel Adorni.

“Al Jefe de Gabinete le corresponde ejercer la administración general del país. Sin embargo, Manuel Adorni ya no debería seguir en ese cargo: se negó a aplicar leyes aprobadas por el Congreso y recortó partidas del Presupuesto 2026 de manera indiscriminada, afectando áreas fundamentales para el desarrollo del país”, sostuvo la legisladora cordobesa.

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Qué dijo De la Sota sobre Adorni

Además recordó que “eliminó buena parte de los recursos destinados a la entrega de medicamentos y a la prevención de enfermedades, desfinanció a las universidades públicas, recortó políticas de ciencia y tecnología, debilitó la protección ambiental y hasta les quitó fondos a los bomberos”.

“Detrás de cada recorte hay menos salud, menos educación, menos ciencia, menos protección ambiental y menos capacidad de respuesta ante emergencias”, enfatizó De la Sota.

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“No alcanza con que Adorni se vaya”

“Pero no alcanza con que Adorni se vaya. El presidente Javier Milei debe explicar por qué sigue sosteniendo y cubriendo a un funcionario que incumple sus responsabilidades”, expresó en una extensa publicación de “X”.

“Por eso impulsamos su interpelación en el marco de una moción de censura. Eso no fue posible porque el Gobierno recurrió a interpretaciones antojadizas del procedimiento y logró dilatar la discusión enviándola a comisión”, agregó.

Y luego completó: “Tampoco estuvo solo: algunos que se presentan como opositores terminaron siendo funcionales a esa estrategia, mirando para otro lado frente a los caprichos del poder”.

“La sociedad necesita respuestas, transparencia, coherencia entre el discurso y los hechos, y un compromiso real con la verdad”, concluyó De la Sota.