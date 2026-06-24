Lorenzetti sobre la condena a Cristina en la causa Vialidad: "Está terminado el tema"

El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti aseguró que la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada “Causa Vialidad” es un tema que “está terminado” con la ratificación del fallo por parte del máximo tribunal de la Nación.

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“Está terminado el tema”

“Desde el punto de vista jurídico, está terminado el tema. Nosotros (por la Corte Suprema de Justicia) dimos la última opinión, está confirmado y no hay nada más que decir”, recordó Lorenzetti sobre el fallo que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

“Entiendo a quienes están disconformes, pueden criticar el fallo, pueden manifestar sus opiniones, pero el proceso está terminado”, reiteró en declaraciones a TN difundidas por NA.

Lorenzetti salió así al cruce de afirmaciones expresadas por dirigentes peronistas cercanos a la ex mandataria, como su hijo el diputado Máximo Kirchner, que impulsan su candidatura pese al impedimento que representa la inhabilitación de por vida.

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Qué dijo Lorenzetti sobre la condena a Cristina Kirchner

El ministro de la Corte admitió que “no es bueno en ningún país del mundo el encarcelamiento de un expresidente porque es una tragedia institucional”, pero remarcó que en el caso de Cristina Kirchner la Justicia actuó “como en todos los demás”.

“Creo que hay muchas cosas para criticar del Poder Judicial, pero no esa”, sostuvo Lorenzetti, y detalló que el expediente llegó al máximo tribunal a través de un recurso de queja que fue rechazado debido a fallas formales en la presentación.

“Tenemos que ser cuidadosos porque las instituciones han sido para tutelar a los débiles frente a los fuertes; si las vivimos desprestigiando, en definitiva, lo que logramos es debilitar a la gente común que no tiene quien los proteja”, concluyó.