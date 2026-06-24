Miguel Jacobawsky sobre la crisis pyme: “Las empresas están en una situación de anormalidad total”

En medio de la discusión sobre la recuperación de algunos indicadores macroeconómicos, el empresario industrial e influencer pyme Miguel Jacobawsky aseguró que gran parte del sector productivo atraviesa un escenario crítico y afirmó que las empresas “están en una situación de anormalidad total”.

Durante una entrevista en el programa Posta, Jacobawsky sostuvo que existe un fuerte contraste entre los sectores que hoy muestran crecimiento y la realidad que enfrentan miles de pymes en todo el país. “Los ganadores de este modelo son los sectores extractivistas y la intermediación financiera. Las pymes y los centros urbanos son los grandes perdedores”, señaló.

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“La situación es realmente angustiante para muchos sectores pyme. Las ventas no acompañan y hay un ahogamiento generalizado que está generando más convocatorias y refinanciaciones bancarias”, explicó.

Según indicó, el problema no comenzó con la actual administración, aunque considera que se agravó en los últimos meses. “Las pymes vienen mal desde hace muchísimos años, pero con este gobierno la situación empeoró muchísimo”, afirmó.

El reclamo por los impuestos

Uno de los principales cuestionamientos de Jacobawsky apunta a la carga impositiva que enfrentan las empresas. “Nosotros tenemos que competir, pero lo que le estamos pidiendo al Gobierno es que baje los impuestos”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó tributos nacionales, provinciales y municipales que, según su visión, afectan la competitividad de la producción argentina. “Ingresos Brutos es un impuesto completamente distorsivo”.

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“No estamos en contra de la apertura de importaciones. Lo que cuestionamos es la apertura indiscriminada”, afirmó.

Para Jacobawsky, el ingreso de productos del exterior debería servir para abastecer sectores donde no existe producción local o para mejorar la competitividad, pero sin afectar a la industria nacional. “Estamos subsidiando los impuestos de otros países cuando deberíamos cuidar algunos aspectos de nuestras industrias”, señaló.

“Queremos saber hacia dónde van las pymes en este modelo económico. Hay economistas que dicen que el país va hacia un lugar mejor, pero nadie explica qué lugar ocupan las pymes en ese futuro.”

El empresario insistió en que el sector representa la inmensa mayoría del entramado productivo argentino. “Las pymes son el 98% de las empresas privadas del país. Todo cambio tiene que hacerse con las pymes adentro y no con las pymes afuera.”