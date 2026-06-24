Lorenzetti reclamó cubrir las vacantes de la Corte Suprema: “El momento es ahora”

El ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, volvió a reclamar este martes la cobertura de las vacantes que existen en el máximo tribunal y aseguró que “el momento es ahora” para avanzar en esa definición.

El magistrado sostuvo que la Corte necesita una integración más amplia y remarcó que actualmente funciona con solo tres miembros, una situación que calificó como anormal.

“Hace mucho tiempo que somos tres, no es normal, es algo que me cuesta explicar en el exterior”, afirmó. Además, consideró que la discusión trasciende la cuestión institucional y sostuvo que “en esto se juega el estado de derecho y la libertad de cada uno”.

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La necesidad de ampliar la Corte

Lorenzetti insistió en que es necesario cubrir los cargos vacantes y explicó que el tribunal requiere una mayor diversidad de miradas para su funcionamiento.

“En general, siempre nos ponemos de acuerdo, pero hace falta diversidad”, señaló al referirse a la actual composición del máximo órgano judicial.

Actualmente, la Corte está integrada por Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. El santafesino es el miembro con mayor antigüedad dentro del cuerpo, ya que asumió en diciembre de 2004, mientras que sus colegas se incorporaron en 2016.

Debido a la integración reducida, para dictar una sentencia válida los tres jueces deben alcanzar un consenso unánime.

Críticas al funcionamiento de la Justicia

Durante una entrevista televisiva, Lorenzetti también cuestionó la falta de independencia del Poder Judicial y apuntó contra los distintos gobiernos.

“Se supone que la Justicia debe ser independiente, pero no lo es. Nunca se la quiso dar ningún gobierno”, sostuvo.

Ricardo Lorenzetti advirtió en Córdoba que la inteligencia artificial y el trabajo redefinirán el futuro de la democracia

En ese sentido, también se refirió a las limitaciones tecnológicas que enfrenta el sistema judicial argentino y planteó la posibilidad de incorporar herramientas de inteligencia artificial para agilizar los procesos.

“Podríamos trabajar con Inteligencia Artificial, como en Brasil, pero no la tenemos. Con ese elemento podríamos tener juicios más rápidos. La celeridad le importa a todo el mundo”, afirmó.

La referencia a la causa Cuadernos

Por último, el juez se mostró crítico con los tiempos que demandan algunos expedientes judiciales y puso como ejemplo la denominada causa Cuadernos.

Lorenzetti consideró que la demora registrada en ese expediente representa “una falta de respeto”, en referencia a la lentitud con la que avanza uno de los procesos judiciales de mayor repercusión política de los últimos años.

LB