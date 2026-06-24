Radiografía del trabajo: “Hoy ya no alcanza con tener un empleo. El desafío es mantenerse empleable”

El mercado laboral atraviesa una etapa de cambios estructurales impulsados por la combinación de transformaciones tecnológicas, nuevas dinámicas generacionales y un contexto económico que todavía busca consolidar su rumbo. En este escenario, las empresas enfrentan dificultades para atraer y retener talento, mientras que los trabajadores buscan cada vez más flexibilidad y movilidad laboral.

Para Paola Grión, socia de la consultora GPS Sostenible, el mundo del trabajo atraviesa una revolución que obliga tanto a empresas como a empleados a replantear sus estrategias. "Hoy ya no alcanza con tener un empleo. El desafío es mantenerse empleable", sostiene. La especialista explica que la velocidad de los cambios tecnológicos y la incertidumbre económica exigen una actualización permanente de conocimientos y habilidades.

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Uno de los fenómenos más visibles es la tensión entre las expectativas empresariales y las prioridades de las nuevas generaciones. "Las empresas buscan permanencia, personas que puedan proyectarse cinco años o más dentro de la organización. Pero muchos jóvenes priorizan la experiencia, la flexibilidad y la posibilidad de cambiar de desafío cada seis meses o un año", explica Grión.

El regreso de la presencialidad y el avance del modelo híbrido

A más de cinco años de la pandemia, las modalidades de trabajo continúan redefiniéndose. Según GPS, se observa una tendencia creciente hacia el regreso a las oficinas, incluso en sectores que habían adoptado esquemas completamente remotos. "La experiencia muestra que el trabajo cien por ciento remoto presenta dificultades para sostener la cultura organizacional y la convivencia entre equipos", explica Grión.

El modelo híbrido aparece como la alternativa más equilibrada, combinando presencialidad con cierta flexibilidad horaria o jornadas de trabajo remoto.

Sin embargo, no todas las organizaciones tienen la misma capacidad de adaptación. Las pequeñas y medianas empresas encuentran mayores dificultades para implementar esquemas flexibles debido a sus estructuras reducidas y a la necesidad de mantener la operación diaria.

Los sectores que generan empleo y los que enfrentan mayores desafíos

La demanda laboral también presenta comportamientos muy distintos según la actividad económica. Entre los sectores con mejores perspectivas aparecen la economía del conocimiento, los servicios tecnológicos, la consultoría especializada y las energías renovables.

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"Córdoba sigue posicionándose como un polo importante para la economía del conocimiento y la inteligencia aplicada", destaca la especialista. Las empresas buscan cada vez más profesionales capaces de aportar análisis estratégico, innovación y capacidad de adaptación, por encima de conocimientos estrictamente operativos.

En contraste, la industria tradicional, el comercio mayorista y algunos segmentos de la construcción enfrentan procesos de reconversión impulsados por la apertura económica, los cambios en el consumo y las nuevas condiciones de competitividad. La agroindustria muestra señales de recuperación luego de varios años afectados por factores climáticos adversos, aunque todavía sin alcanzar una normalización plena.

La crisis ya se refleja en el empleo formal cordobés

Las tensiones que atraviesa el mercado laboral no sólo se observan en los cambios tecnológicos o en las nuevas modalidades de trabajo. También comienzan a reflejarse en los indicadores de empleo formal de Córdoba.

Según datos de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, actualmente 7.247 trabajadores registrados se encuentran alcanzados por Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), una herramienta que permite a las empresas aplicar suspensiones, reducir jornadas laborales o acordar rebajas salariales para evitar despidos masivos.

La cifra evidencia un deterioro acelerado. Apenas semanas atrás el relevamiento oficial registraba 6.302 trabajadores bajo este régimen. El salto hasta los actuales 7.247 representa un incremento cercano al 15% en la cantidad de empleados afectados. Del total, 5.882 trabajadores corresponden a empresas radicadas en Córdoba Capital y otros 1.365 al interior provincial. La modalidad predominante es la suspensión con pago

Reforma laboral e incremento de la informalidad

Uno de los puntos más sensibles del mercado laboral es la evolución de la informalidad. Aunque la reforma laboral impulsada por el Gobierno busca fomentar la formalización del empleo, la consultora observa un crecimiento transitorio del trabajo no registrado.

Según Grión, este fenómeno responde principalmente a la incertidumbre que todavía existe sobre la implementación definitiva de algunos aspectos de la nueva normativa. "Muchas empresas están esperando mayor claridad antes de tomar decisiones de contratación permanentes",explica.

La extensión de los períodos de prueba y las nuevas modalidades contractuales generan cautela entre los empleadores, que adoptan una postura de observación hasta que el marco regulatorio termine de consolidarse. No obstante, la especialista considera que, una vez superada esta etapa de transición, la reforma podría generar oportunidades tanto para las empresas como para los trabajadores.

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Un segundo semestre condicionado por la economía

De cara a la segunda mitad del año, las expectativas permanecen moderadamente optimistas, aunque sujetas a la evolución de variables macroeconómicas clave. La estabilización de la inflación, la recuperación del consumo y una eventual reducción de la presión impositiva aparecen como factores determinantes para una mejora sostenida del empleo. En ese contexto, las pymes continúan desempeñando un papel central.

"Las pequeñas y medianas empresas están haciendo un esfuerzo enorme para sostener sus equipos y evitar despidos. Hay una expectativa de que los indicadores económicos mejoren gradualmente hacia fin de año", señala Grión.

Aunque el panorama aún presenta incertidumbres, la percepción predominante entre los empleadores es que la actividad podría comenzar a mostrar señales de recuperación paulatina si se consolida la estabilidad económica y se fortalecen las condiciones para la inversión y el consumo interno. "Hay cautela, pero también esperanza. Las empresas están resistiendo y preparándose para un escenario más favorable", concluye la especialista.