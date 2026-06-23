“Veo un deterioro trimestre a trimestre”: Giordano analizó el escenario laboral tras el 8,8% de desocupación en Córdoba

El Gran Córdoba registró una tasa de desocupación del 8,8% durante el primer trimestre de 2026, un punto por encima del promedio nacional, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato ubicó al aglomerado cordobés entre los mercados laborales más comprometidos del país, en un escenario que el organismo definió como estable pero sin señales de recuperación.

A nivel nacional, la desocupación alcanzó el 7,8% en los primeros tres meses del año, con una suba de 0,3 puntos respecto al trimestre anterior y una baja de 0,1 punto en comparación con el mismo período de 2025. Virginia Giordano, en diálogo con Punto a Punto Radio, analizó los números y señaló que el mercado laboral atraviesa un período de estancamiento. “A nivel nacional viene todo medio planchado, las grandes tasas vienen estancadas, actividad de empleo y desocupación no hay grandes cambios ni contra el trimestre anterior ni contra el mismo trimestre del año pasado”, explicó.

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En el caso del Gran Córdoba, la cifra actual representa una leve mejora frente al primer trimestre de 2025, cuando la desocupación había alcanzado el 9,2%, el nivel más alto desde la salida de la pandemia. En ese período, la EPH había registrado una pérdida neta de 11.000 puestos de trabajo en la zona.

Sin embargo, pese a la baja interanual, el 8,8% mantiene a Córdoba Capital y sus alrededores por encima de la media de los principales aglomerados urbanos. Según los datos difundidos, la región Pampeana, donde está incluido el Gran Córdoba junto a ciudades como Rosario, La Plata, Santa Fe, Mar del Plata y Río Cuarto, registró una desocupación del 8,2%.

Informalidad Laboral

Uno de los principales puntos de preocupación del informe es el avance de la informalidad laboral. La tasa llegó al 44,2%, lo que significa que casi la mitad de las personas ocupadas trabaja sin aportes jubilatorios ni protección laboral, con un aumento interanual de 2,2 puntos.

Sobre este punto, Giordano explicó que la falta de generación de empleo registrado lleva a que muchas personas busquen alternativas informales. “Como el mercado laboral no genera empleo, sobre todo el empleo calidad, la gente apela mucho al auto de empleo, a la changa, a conectarse a una aplicación. Hoy en día recordamos que es más fácil hacer un ingreso extra con una aplicación de reparto o un Uber”, afirmó.

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En ese sentido, la especialista advirtió sobre el deterioro de la calidad del trabajo. “Por eso vemos que la tasa de subocupación explota, pero si la calidad va empeorando y el empleo de calidad, el empleo de salario registrado de una empresa no aumenta”, sostuvo.

En el último año, el empleo registrado cayó en 32.211 trabajadores, mientras que la informalidad creció en 403.758 personas. Entre quienes tienen empleos en relación de dependencia, la cobertura jubilatoria pasó del 74,6% al 72,7%, mientras que el porcentaje de trabajadores sin descuentos previsionales alcanzó el 27,3%.

Otro indicador que mostró un deterioro fue la subocupación. Las personas que trabajan menos de 35 horas semanales y buscan ampliar su jornada representaron el 11,1%, con un aumento interanual de 1,1 puntos. Además, el 30,6% de los ocupados trabajó menos de 35 horas semanales, mientras que las changas representaron el 9,7% del empleo total, frente al 8,2% registrado un año atrás.

Giordano explicó que la situación responde a una falta de demanda laboral por parte de las empresas. “Lo que vemos en Argentina por lo menos es que está la oferta laboral pero no está la demanda, falta la pata de la demanda”, indicó, y vinculó el escenario con los datos de actividad económica. “Si lo complementamos con los datos que vienen del EMAE o de nivel de actividad, vemos que la actividad viene bastante floja, en bastantes rubros”, agregó.

Los rubros con mayor impacto

Por sectores, comercio y construcción fueron las actividades que más aportaron al desempleo, con un punto cada una sobre la tasa total. Detrás se ubicaron la industria manufacturera y el empleo doméstico, con una incidencia de 0,8 puntos cada uno.

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El nivel actual de desocupación también se encuentra por encima del 5,7% registrado en el último trimestre de 2023, cuando asumió la presidencia Javier Milei. Para Giordano, aunque los indicadores generales no muestran grandes variaciones, el análisis interno refleja un deterioro del mercado laboral.

“Veo un deterioro trimestre a trimestre, por más que por ahí los grandes números no cambien, y por ahí necesitamos la tasa de ese empleo, pero si vemos adentro la caída del empleo, está peor que con respecto al trimestre pasado y con respecto al mismo trimestre del año anterior”, afirmó.