Causa Bomberos: la Justicia confirmó el juicio y apuntan a una red con funcionarios municipales involucrados

La Cámara de Acusación confirmó la investigación por la denominada causa Bomberos y ratificó la acusación contra 16 personas, entre ellas funcionarios municipales, policías, empresarios y particulares, por una presunta organización dedicada a gestionar habilitaciones irregulares de comercios y locales nocturnos en Córdoba. El fiscal Guillermo González explicó que la causa avanzará a juicio y remarcó que el expediente no involucra únicamente a integrantes del cuerpo de Bomberos, sino también a agentes del municipio.

En diálogo con Punto a Punto Radio, González analizó la resolución judicial y explicó que la investigación, que llevó más de dos años y medio de trabajo, confirmó la existencia de maniobras vinculadas a habilitaciones comerciales otorgadas de manera irregular. “La Cámara de Acusación ha confirmado absolutamente toda la investigación nuestra, una investigación de un par de años”, afirmó.

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El fiscal señaló que el caso comenzó con la detección de una estructura paralela que intervenía en trámites de habilitación de comercios, bares y boliches. Según explicó, la investigación detectó dos modalidades: “una en la que los comerciantes estaban involucrados y que ellos pagaban, por decirte, coimas para que los habilitaran si no estaban en condiciones, y había otra serie de delitos donde funcionarios públicos iban y extorsionaban, sobre todo a pequeños comerciantes, pidiéndole que le dieran plata para no clausurarlos”.

Uno de los puntos centrales de la investigación fue la participación de funcionarios municipales en el circuito. El fiscal remarcó que la causa "no se avanzó solo sobre bomberos, más allá de que el nombre de la causa los involucra básicamente ellos, sino sobre agentes de la municipalidad también”, afirmó.

16 personas involucradas

En ese sentido, explicó que dentro de la acusación inicial hubo 16 personas involucradas. Dos bomberos y un funcionario municipal, realizaron juicios abreviados y fueron condenadas, mientras que otras 13 personas continúan acusadas y deberán enfrentar la instancia de juicio.

Entre los imputados restantes, González detalló que hay personas vinculadas a distintos niveles del Estado, además de empresarios y comerciantes. “Quedan 13 personas todavía, de las cuales hay policías desde muy alto rango, de hecho uno de los jefes y organizadores llegó a ser subjefe de la Policía, después jefe en un cargo alto de la municipalidad y también empleados municipales y empresarios”, explicó.

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El fiscal también vinculó la investigación con la seguridad en los establecimientos habilitados y recordó que, durante el inicio de la causa, el objetivo era evitar situaciones de riesgo. “Intentamos evitar un Cromañón, decíamos eso porque estaba encaminado”, recordó.

Controles estatales

Sobre el funcionamiento de los controles estatales, el fiscal planteó que el desafío está en cómo garantizar organismos eficientes de supervisión. “Quién controla al que controla, en eso estamos”, expresó.

Finalmente, González aclaró que la causa principal aún no está cerrada por completo y que continúan abiertas nuevas líneas de investigación. “Todo el circuito, todo el circuito, pero además tengo que decirles que no está cerrada totalmente la causa. Esto es como la causa principal, pero aún quedan algunos emergentes”, concluyó.