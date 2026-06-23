ConectaMos: el negocio cordobés que nació en TikTok y ya reúne a mas de 11 mil personas

Hay negocios que nacen para resolver problemáticas evidentes y otros que detectan necesidades que pocas veces se verbalizan. Tal es el caso de ConectaMos, la iniciativa creada por Martina Simes que surgió tras identificar una dificultad cada vez más frecuente: encontrar espacios donde conocer personas nuevas fuera de los círculos habituales.

A poco más de un año de su lanzamiento, la propuesta evolucionó desde un experimento impulsado por redes sociales hacia una comunidad que organiza más de 20 eventos mensuales entre Córdoba y Buenos Aires.

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En mayo del año pasado, a través de TikTok, Martina planteó un interrogante sin esperar repercusión. “¿Les parece que haga un evento para conocer gente?” fue el disparador de una convocatoria que sumó más de 350 adeptos que llenaron un formulario y validaron también la carencia de instancias de socialización. "Les estaba pidiendo datos personales cuando no me conocían, no organizaba eventos y no tenía experiencia en esto. Cuando vi la cantidad de personas que se anotaron entendí que había algo real detrás", recordó Simes.

Así, se originó el primer encuentro y, desde entonces, se diversificaron las actividades planteadas. La programación comenzó con los "Cafecitos con Desconocidos" y luego se sumaron trekkings, asados, noches de juegos, degustaciones y encuentros para emprendedores.

La comunidad como punto de partida

La consolidación de ConectaMos estuvo acompañada por el crecimiento de una comunidad que no solo participa de las actividades, sino que además influye directamente en los planes. Actualmente, la iniciativa cuenta con un canal de WhatsApp de más de 9.000 integrantes en Córdoba y otro de 2.000 miembros en Buenos Aires, espacios que funcionan como termómetro permanente para detectar intereses.

Simes explicó que gran parte de las actividades nacen de sugerencias de los propios participantes. “Todo el tiempo estamos escuchando qué es lo que quieren. Hago encuestas, preguntas en Instagram, votaciones en los canales y a partir de eso vemos qué organizar”, señaló.

De esa dinámica surgieron algunas de las actividades que hoy forman parte de la grilla estable. Uno de los casos más representativos fue Mujeres en Negocios, que reúne a unas 800 integrantes en un grupo propio. Así, ConectaMos dejó de ser una idea impulsada digitalmente para transformarse en un modelo organizado que requiere planificación, coordinación y recursos permanentes, lo cual obligó a ampliar el equipo de trabajo.

En Córdoba, la organización cuenta con siete colaboradores y, en Buenos Aires trabajan otras dos personas que coordinan las actividades en esa ciudad. “Hay mucha estrategia, análisis de datos y trabajo permanente para que todo funcione”, destacó Martina en este sentido.

De esta manera, el negocio se sostiene principalmente a través de la venta de entradas para los distintos eventos y Simes adelantó además que la incorporación de sponsors aparece como uno de los próximos desafíos para diversificar las fuentes de ingresos.

En tanto, el vínculo con bares, restaurantes y distintos espacios también evolucionó. Mientras que al comienzo debían salir a buscar locaciones para realizar los encuentros, actualmente son muchos los establecimientos que se contactan directamente para ofrecer sus instalaciones.

Una red que busca nuevas plazas

Luego de consolidar la operación localmente y desembarcar recientemente en Buenos Aires, ConectaMos se prepara para una nueva etapa de expansión territorial. La siguiente escala del proyecto apunta al interior del país, siempre con la premisa de generar espacios para conocer personas nuevas.

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"No somos un grupo de solos y solas ni un espacio exclusivo para encontrar pareja. Lo que buscamos es que cualquiera pueda venir solo, sentarse en una mesa y conectar con gente que tenga ganas de hacer lo mismo", explicó Simes.

Finalmente, confirmó que ya trabajan junto a organizadoras para desembarcar en Rosario y Mendoza durante las próximas semanas. “Estamos terminando de cerrar detalles con las personas que van a liderar las actividades allá y avanzando con distintos lugares”, contó. En paralelo, analiza la llegada a México. La hoja de ruta también contempla nuevos formatos vinculados a los viajes grupales con Río de Janeiro y Japón entre los destinos que podrían contemplarse.