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Aguinaldo en Córdoba: la Provincia confirmó cuándo cobran empleados públicos y jubilados

El Sueldo Anual Complementario correspondiente al primer semestre de 2026 se abonará el viernes 26 de junio. El pago alcanzará a trabajadores de la Administración Pública Provincial, jubilados, pensionados y retirados de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

Aguinaldo en Córdoba
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Perfil Redacción Córdoba
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El Gobierno de Córdoba confirmó que el viernes 26 de junio se abonará el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre del año para trabajadores de la Administración Pública Provincial y beneficiarios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. El pago se realizará en una única jornada y alcanzará a miles de empleados estatales, jubilados, pensionados y retirados.

La fecha fue comunicada por la Secretaría General de la Gobernación y establece un cronograma unificado para todos los sectores incluidos. De esta manera, los beneficiarios tendrán acreditado el medio aguinaldo antes de finalizar el mes, en un contexto donde los ingresos y el poder adquisitivo continúan siendo una de las principales preocupaciones económicas.

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Según informó la Provincia, el dinero estará disponible a través de los canales bancarios habituales, sin escalonamientos ni diferencias por sector. La modalidad busca ordenar la disponibilidad de fondos y brindar previsibilidad a los beneficiarios.

Ante la mayor circulación de personas prevista durante la jornada de cobro, las autoridades recomendaron utilizar canales digitales de pago, como tarjetas de débito y transferencias electrónicas. Además, recordaron extremar cuidados frente a posibles estafas virtuales y aclararon que la Caja de Jubilaciones no solicita claves bancarias ni datos personales por llamadas o mensajes.

Qué es el SAC

El Sueldo Anual Complementario, conocido como aguinaldo, equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre correspondiente. Se abona en dos cuotas anuales: una durante junio, correspondiente al período enero-junio, y otra en diciembre.

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Para calcular el monto, se toma el haber mensual más alto cobrado durante los primeros seis meses del año y se divide por dos. En los casos de trabajadores que no completaron el semestre, el pago se liquida de forma proporcional al tiempo trabajado dentro del período.

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