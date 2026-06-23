Aguinaldo en Córdoba: la Provincia confirmó cuándo cobran empleados públicos y jubilados

El Gobierno de Córdoba confirmó que el viernes 26 de junio se abonará el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre del año para trabajadores de la Administración Pública Provincial y beneficiarios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. El pago se realizará en una única jornada y alcanzará a miles de empleados estatales, jubilados, pensionados y retirados.

La fecha fue comunicada por la Secretaría General de la Gobernación y establece un cronograma unificado para todos los sectores incluidos. De esta manera, los beneficiarios tendrán acreditado el medio aguinaldo antes de finalizar el mes, en un contexto donde los ingresos y el poder adquisitivo continúan siendo una de las principales preocupaciones económicas.

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Según informó la Provincia, el dinero estará disponible a través de los canales bancarios habituales, sin escalonamientos ni diferencias por sector. La modalidad busca ordenar la disponibilidad de fondos y brindar previsibilidad a los beneficiarios.

Ante la mayor circulación de personas prevista durante la jornada de cobro, las autoridades recomendaron utilizar canales digitales de pago, como tarjetas de débito y transferencias electrónicas. Además, recordaron extremar cuidados frente a posibles estafas virtuales y aclararon que la Caja de Jubilaciones no solicita claves bancarias ni datos personales por llamadas o mensajes.

Qué es el SAC

El Sueldo Anual Complementario, conocido como aguinaldo, equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre correspondiente. Se abona en dos cuotas anuales: una durante junio, correspondiente al período enero-junio, y otra en diciembre.

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Para calcular el monto, se toma el haber mensual más alto cobrado durante los primeros seis meses del año y se divide por dos. En los casos de trabajadores que no completaron el semestre, el pago se liquida de forma proporcional al tiempo trabajado dentro del período.