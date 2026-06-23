El sueño mundialista: más de la mitad de los argentinos viaja sin entrada

La expectativa por acompañar a la Selección Argentina en el Mundial sigue creciendo y las consultas para viajar a Estados Unidos se multiplicaron en los últimos días. Sin embargo, el elevado costo de las entradas y de los paquetes turísticos se mantiene como una de las principales barreras para los hinchas que sueñan con estar presentes en el torneo.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Gustavo Beggiato, responsable de Beggia Turismo, explicó que el interés crece a medida que avanza el torneo y aumenta la ilusión de los hinchas. "Siempre pasa, y más con Messi. La gente se va entusiasmando cada vez más y llueven las consultas", señaló. Sin embargo, advirtió que existen varios factores que limitan la posibilidad de viajar. "Los precios, las entradas, los que no tienen visa, no están a tiempo ya de hacerlas. Este Mundial es caro", afirmó.

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El empresario remarcó que los valores de los tickets son significativamente más altos que en la última Copa del Mundo disputada en Qatar. "Las entradas son tres veces más caras que en Qatar. Hoy la más barata son 500 o 600 dólares", detalló.

Además, explicó que los partidos de la Selección tienen una demanda superior al resto de los encuentros, lo que impacta directamente en los precios. Según indicó, algunos tickets para los próximos cruces eliminatorios ya alcanzan valores cercanos a los 4.000 dólares en el mercado oficial de reventa habilitado por FIFA.

Veglietto también se refirió a la situación de los argentinos que viajaron sin entradas confirmadas y buscan conseguirlas una vez en Estados Unidos. "Yo creo que más de la mitad se fue sin entrada", sostuvo. Ante ese escenario, explicó que muchos aficionados recurren a la plataforma oficial de reventa de FIFA, donde los propios compradores pueden ofrecer sus tickets. "Vos la podés revender al precio que vos quieras y eso está oficializado", comentó.

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Respecto a los paquetes disponibles para acompañar a la Selección, indicó que todavía quedan algunas opciones para los partidos de eliminación directa. Un paquete para los dieciseisavos de final, que incluye pasajes aéreos, tres noches de hotel, traslados y entrada, ronda los 5.500 dólares.

Para quienes aspiran a presenciar las instancias decisivas del torneo, los costos son considerablemente mayores. "Semifinal y final, los dos partidos del Mundial, con siete noches de hotel, las dos entradas, los traslados y el aéreo, esta 20.000 dólares", aseguró.

A pesar de los altos valores, el operador turístico destacó que el entusiasmo de los hinchas argentinos sigue intacto y que la demanda continúa creciendo a medida que la Selección avanza en la competencia. "Hay gente que ha vendido el auto para ir", concluyó.