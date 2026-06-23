Kolibri: la nueva apuesta de Konecta para integrar la IA en las empresas

Konecta anunció el lanzamiento de Kolibri, una plataforma diseñada para acelerar la adopción de inteligencia artificial agéntica en empresas y transformar proyectos experimentales en herramientas integradas a la operación diaria. La solución permite que agentes de IA ejecuten procesos completos, interactúen con distintos sistemas y resuelvan gestiones de principio a fin, con foco en resultados concretos de negocio.

La compañía explicó que uno de los principales desafíos actuales no es la disponibilidad de tecnología, sino la dificultad para implementar soluciones de inteligencia artificial de forma segura, conectarlas con los sistemas existentes y garantizar un impacto medible. En ese sentido, el CEO de Konecta, Nourdine Bihmane, afirmó: "Hemos visto fracasar cientos de proyectos de IA, no en la demo, sino en el paso a producción".

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Con más de 25 años de experiencia en gestión de experiencia de cliente y más de un millón de interacciones administradas por día, la empresa desarrolló la plataforma a partir de aprendizajes obtenidos en operaciones reales de distintos sectores.

Según detalló la firma, Kolibri incorpora una biblioteca de casos de uso ya probados para procesos como facturación, soporte técnico, reservas de citas, reclamos, devoluciones, seguimiento de pedidos, clasificación de correos electrónicos y análisis de la voz del cliente. La herramienta permite que gran parte de las consultas y gestiones sean resueltas de manera automática. Los agentes de IA pueden consultar información, interactuar con sistemas corporativos, actualizar registros, procesar transacciones y completar tareas que tradicionalmente requerían intervención humana.

Automatización a gran escala

La propuesta está orientada especialmente a industrias con operaciones complejas y altos requisitos regulatorios, entre ellas banca, telecomunicaciones, energía, retail, turismo y movilidad. Para ello incorpora mecanismos de supervisión, trazabilidad, ciberseguridad y cumplimiento normativo.

Uno de los primeros casos de implementación se desarrolló en Food Delivery Brands, donde un sistema de atención basado en inteligencia artificial permitió optimizar la gestión de pedidos y absorber picos de demanda sin afectar la experiencia de los clientes.

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"La colaboración con Konecta para implantar nuestro voicebot de IA agéntica nos ha ayudado a transformar la gestión de pedidos y nuestro rendimiento operativo", señaló Enrique Rodríguez Gracia, Head de Atención al Cliente y Call Center de Food Delivery Brands.

Kolibri fue desarrollada sobre una arquitectura abierta que facilita su integración con plataformas CRM, herramientas de datos y soluciones tecnológicas de compañías como Google Cloud, Salesforce, NiCE, ElevenLabs, Uniphore y CrewAI. Además, incorpora capacidades de monitoreo y control de costos para que las organizaciones puedan seguir la evolución de sus proyectos de inteligencia artificial.

Desde Konecta indicaron que la plataforma ya se encuentra disponible para empresas interesadas en incorporar agentes de IA a sus operaciones, con una biblioteca de aplicaciones que continuará ampliándose para responder a nuevas necesidades de negocio y experiencia de cliente.