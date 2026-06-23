Locura por viajar a Miami: crecieron 300% las consultas para ir a ver a la ‘Scaloneta’

El avance de la Selección vuelve a demostrar cómo el fútbol y los viajes se potencian mutuamente. El Seleccionado argentino al vencer, ayer a Austria con dos goles de Messi, clasificó primero en la serie de grupos y pasó a 16avos.

Ese resultado y el pase a la siguiente fase de competición mundial que verá nuevamente a la ‘Scaloneta’ el próximo sábado 3 de julio frente a un rival a definir del Grupo H, que podrían ser Uruguay, España, Cabo Verde o Arabia Saudita, disparó las búsquedas de reservas y viajes a Miami.

Messi 2-Austria 0: Mozart es argentino

Según los registros de la plataforma de reservas y viajes Despegar, hubo un aumento del 300% en las búsquedas para Miami. Esto refleja el interés de miles de argentinos que sueñan con acompañar al equipo en las etapas más importantes del torneo y vivir de cerca una experiencia que trasciende lo deportivo.

A medida que la Selección sigue avanzando, crece la expectativa y también la predisposición de los hinchas a viajar, incluso con poca anticipación.

Lo confirma Paula Cristi, gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay: “Ya lo vimos en competencias anteriores, tras cada triunfo de Argentina se renueva la ilusión y genera una reacción inmediata en la demanda, impulsada por quienes no quieren perderse la oportunidad de alentar al equipo en un escenario histórico”.

El sueño mundialista: más de la mitad de los argentinos viaja sin entrada

Propuestas de viajes

Algunas propuestas para disfrutar del próximo partido en Miami el próximo 3 de julio, son:

- Paquete, precio por persona: 7 noches (del 2 al 7 de julio) a $2.381.445. Incluye vuelo con una escala ida y una escala de vuelta, y alojamiento 3 estrellas con ciclismo en las inmediaciones, jardín y terraza.

- Paquete, precio por persona: 7 noches (del 2 al 7 de julio) a $2.431.665. Incluye vuelo con una escala ida y una escalas de vuelta, y alojamiento 4 estrellas con jardín y terraza.