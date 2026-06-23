Abusos en un jardín de infantes de Carlos Paz: fijan fecha para pericia al cura acusado

La causa por presuntos abusos sexuales en el jardín de infantes de Villa Carlos Paz suma nuevas medidas judiciales y un nuevo escenario en el mapa de denuncias. La Fiscalía de Instrucción N° 3, a cargo de Jorgelina Gómez, fijó la fecha para la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas interdisciplinarias sobre el sacerdote Alejandro Nicola.

La fecha para la evaluación quedó fijada en el decreto emitido el pasado 19 de junio por Tribunales II de Villa Carlos Paz: será el 31 de julio de 2026 a las 12 horas, de manera presencial en el subsuelo II del edificio judicial.

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La resolución establece que un psiquiatra forense y un psicólogo forense deberán evaluar de manera interdisciplinaria el estado y desarrollo de las facultades mentales del sacerdote, la existencia de alteraciones morbosas, su capacidad para comprender la criminalidad del acto investigado durante 2025 y 2026, y si representa un riesgo grave, cierto e inminente para sí o para terceros.

A su vez, se dispuso una pericia psicológica adicional destinada a determinar su estado cognitivo y emocional actual, nivel intelectual, estructura de personalidad, características de su personalidad sexual y eventuales indicadores de ocultamiento, fabulación o tendencias impulsivas vinculadas al hecho investigado.

La pericia se produce en un expediente que ya acumula siete denuncias radicadas. Las primeras cinco corresponden a niñas y niños de la sala de 4 años del establecimiento. La quinta denuncia, considerada la más relevante desde el punto de vista procesal, fue efectuada por la familia de un niño que asiste al turno mañana.

El menor reveló los hechos espontáneamente en la casa de su abuela. Su relato es detallado: identificó directamente al padre Alejandro Nicola y precisó que, durante los episodios, había una compañerita de su sala presente. A diferencia de las cuatro denuncias anteriores, cuyos relatos fueron emergiendo en el marco de procesos terapéuticos y con referencias más difusas, esta presentación nombra al acusado de manera directa desde el inicio.

Dos nuevas presentaciones se sumaron al expediente en los últimos días y elevaron el total a siete. La sexta denuncia fue presentada por la directora de la escuela primaria del establecimiento. La séptima, en tanto, la radicó la directora del jardín por un hecho de 2025. Ambas presentaciones se encuentran bajo análisis en el marco de la investigación.

Con esas siete denuncias en el expediente, la fiscalía planea citar a declarar a aproximadamente veinte padres en las próximas semanas. Nicola ya se presentó con defensa legal constituida a cargo del estudio jurídico Martínez Paz.

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Como informó anteriormente este medio, la Justicia también dispuso una prohibición de acercamiento contra el sacerdote en el marco de una de las denuncias. La resolución establece que Nicola no podrá acercarse a menos de 100 metros de distancia de una de las niñas denunciantes ni comunicarse con ella por ningún medio. A eso se añade la prohibición de salida del país, garantizada por su representación letrada como condición para que el sacerdote permanezca en territorio nacional.

En el plano institucional, el Arzobispado de Córdoba determinó el cese preventivo de Nicola en el oficio de párroco y nombró como administrador de la Parroquia Niño Dios al presbítero Pablo Nassif. También se designó como nuevo representante legal de la institución a Guillermo Buitrago, tras la renuncia indeclinable de Luciano Freytes Varela.

La Fiscalía N° 3 enfrenta además un condicionamiento interno: la doctora Jorgelina Gómez conduce actualmente dos fiscalías -la N° 2 y la N° 3- porque su colega, Ricardo Mazzuchi se encuentra con licencia médica por 90 días.

La investigación judicial comenzó en mayo de 2025, cuando la madre de una niña del centro educativo presentó la primera denuncia en la Fiscalía de Instrucción N° 3. Las primeras actuaciones permanecieron fragmentadas en distintas fiscalías antes de quedar radicadas en una sola sede tras la intervención de la Fiscalía General de la Provincia. Desde entonces, la causa se amplió a siete presentaciones sin que hasta el momento se haya dispuesto una imputación formal.