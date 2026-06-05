Presuntos abusos en el jardín Niño Dios: el cura señalado por las denuncias quedó bajo restricción judicial

La Justicia de Villa Carlos Paz dispuso una prohibición de acercamiento contra el sacerdote Alejandro Nicola en el marco de una de las denuncias por presuntos abusos ocurridos en el jardín parroquial Niño Dios. Además, la causa fue recaratulada con el nombre del cura como denunciado y se ordenó al establecimiento educativo garantizar el cumplimiento de la medida de protección.

La resolución fue emitida por la Oficina Única de Violencia Familiar y de Género de Villa Carlos Paz y establece que Nicola no podrá acercarse a una de las niñas denunciantes a menos de 100 metros de distancia. La restricción también le prohíbe comunicarse con la menor por cualquier medio, ya sea telefónico, digital, redes sociales o de manera personal.

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Según explicó la abogada Macarena Martín Ubiergo, representante de cuatro familias denunciantes, la medida corresponde a la tercera denuncia presentada en la causa. “No significa que esté imputado todavía, pero al recaratularse la causa pasa a ser él el investigado, en principio por haber sido señalado como presunto autor de los hechos”, indicó.

El documento judicial también ordena que Alejandro Nicola se abstenga de realizar publicaciones o comentarios que puedan identificar directa o indirectamente a la niña y que cese cualquier conducta que pueda interpretarse como intimidatoria o perturbadora. La medida tendrá una vigencia inicial de tres meses.

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Además, la Justicia libró un oficio al Colegio Parroquial del Niño Jesús de Villa Carlos Paz para que adopte las medidas necesarias que permitan garantizar el cumplimiento efectivo de la prohibición de acercamiento dentro de la institución educativa. La resolución establece también que, antes del vencimiento de la restricción, la familia deberá comparecer ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género para informar la situación de la menor y evaluar si corresponde renovar o modificar las medidas de protección.

El avance judicial se produce en una causa que ya acumula varias denuncias de familias del jardín parroquial y en la que el sacerdote fue señalado reiteradamente por niños y niñas durante los relatos incorporados al expediente. Mientras tanto, la investigación continúa en la Justicia de Villa Carlos Paz sin que hasta el momento se haya dispuesto una imputación formal contra el religioso.