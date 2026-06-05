Detuvieron a dos naranjitas con más de $110 millones en efectivo en Córdoba

Dos cuidacoches que trabajaban de manera ilegal en barrio Alberdi fueron detenidos en las últimas horas luego de que la Policía encontrara más de 75 millones de pesos y alrededor de 25 mil dólares dentro de un automóvil en el que intentaron refugiarse durante un control. Ambos tienen antecedentes delictivos y contravencionales y quedaron a disposición de la Justicia.

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El procedimiento se llevó a cabo en el Pasaje Humberto Primero al 900, en el marco de los operativos de control que la Policía de Córdoba realiza sobre cuidacoches y limpiavidrios en distintos sectores de la ciudad.

Según la información oficial, los dos hombres intentaron evadir la fiscalización policial y uno de ellos buscó ingresar rápidamente a un Ford Fiesta estacionado en el lugar. La maniobra despertó las sospechas de los efectivos, que procedieron a inspeccionar el vehículo.

Durante la requisa encontraron tres valijas y un bolso que contenían una importante suma de dinero en efectivo. De acuerdo con el detalle brindado por la fuerza, había más de 75 millones de pesos y aproximadamente 25 mil dólares, una cifra que supera los 110 millones de pesos al tipo de cambio actual.

Los detenidos no lograron acreditar la procedencia de los fondos ni presentar documentación que justificara el origen del dinero. Ante esta situación, la Policía secuestró el vehículo, los bolsos y la totalidad del efectivo hallado.

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El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, indicó que uno de los aprehendidos aseguró que el dinero sería producto de la venta de un campo, aunque aclaró que esa versión deberá ser corroborada durante la investigación judicial.

La causa quedó en manos del Departamento Delitos Económicos, que intentará determinar el origen de los fondos y si existe algún delito vinculado al millonario hallazgo.

Desde la Policía destacaron además que los controles sobre cuidacoches y limpiavidrios continúan en distintos puntos de Córdoba Capital. Según precisaron, ya son más de 180 las personas detenidas en el marco de estos operativos desde que comenzaron los procedimientos de fiscalización.