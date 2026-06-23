Conflicto salarial de judiciales y una patronal bicéfala: el TSJ negocia sin propuesta del Ejecutivo

La segunda reunión de la mesa de negociación convocada por el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Trabajo concluyó este martes, 23 de junio, sin una oferta salarial para los trabajadores judiciales. Desde Agepj destacaron que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)“reconoció la legitimidad del reclamo” y “aseguró que realiza gestiones ante Economía para buscar una respuesta”.

El conflicto lleva cuatro meses. La Ley de Equidad Jubilatoria subió los aportes del personal y se agregó otro descuento que impacta en los sueldos de bolsillo. Por la situación de emergencia de Apross se incrementaron los aportes un punto porcentual. En la práctica los descuentos han neutralizado la equiparación salarial con los judiciales federales, acordada el año pasado.

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Falta la propuesta concreta

Fue el segundo encuentro convocado por el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Trabajo. El TSJ no comunicó una oferta concreta. Ellos están en la mesa, pero no disponen de los fondos y dependen de cuánto puede ceder el gobierno para formalizar la oferta. Una patronal bicéfala.

Por parte del sindicato participó el secretario general, Federico Cortelletti, y miembros de la comisión directiva. Por el Tribunal Superior de Justicia asistieron el administrador general Luis Sosa Lanza Castelli, el director de Recursos Humanos, Edgardo Dainotto, y el director general de Administración, Augusto Bartolomei.

Estuvieron presentes el secretario de Trabajo, Omar Sereno, la subsecretaria de Trabajo y Relaciones Laborales, Elizabeth Bianchi, y el director general de Conciliación Laboral, Jorge Brizuela.

En la previa de la mesa de diálogo, circularon rumores que la próxima liquidación de haberes incluía descuentos por cinco días de paro correspondientes a los meses de abril y mayo. Calculaban una disminución del salario de entre $250.000 y $400.000.

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La asamblea general extraordinaria de la Agepj fijó como plazo el próximo 30 de junio para obtener avances concretos en las negociaciones. En ese marco, continúan vigentes las medidas de fuerza ya aprobadas para el caso de que no se alcancen respuestas satisfactorias dentro de los tiempos establecidos. Hay un paro votado de 72 horas para los días 1, 2 y 3 de julio.

Mientras tanto rige un stand by en la situación: la mesa frenó los descuentos y las medidas de acción directa que afectan la atención en tribunales pero, sobre todo en las unidades judiciales donde la situación llegó a ser caótica.

La próxima audiencia de conciliación voluntaria quedó fijada para el viernes de esta semana, 26 de junio a las 9.30. Hasta entonces, el personal realizará asambleas informativas en las sedes de los tribunales de Capital y el interior.

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Magistrados y funcionarios esperan

Mientras tanto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios, por su parte, aguarda la convocatoria a una reunión con el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, y con el TSJ.

Los jueces también están reclamando porque los descuentos mencionados han alejado considerablemente la equiparación con los magistrados federales. Del 90% quedaron en un 77% en relación a sus colegas.

Los funcionarios, por su parte, aguardan una respuesta a los cientos de reclamos administrativos formulados por incumplimiento de la ley de equiparación y de la garantía constitucional de intangibilidad, por la cual se interpreta que no se pueden afectar los salarios vía aportes.