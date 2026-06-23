Javier Milei presentó a su nuevo vocero, Adrián Ravier, en la Fundación Faro, prometió "aniquilar la inflación" y atacó al periodismo

En la Fundación Faro, el think thank libertario, Javier Milei presenta este martes por la noche a su nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier. El lunes el economista y diputado de La Pampa asumió de manera formal sus funciones bajo la misión de reposicionar la comunicación del Gobierno en un contexto atravesado por el desgaste de Manuel Adorni.

También están presentes en el acto el economista estadounidense David Friedman, hijo del ícono liberal Milton Friedman, el economista Alberto Benegas Lynch, el comunicador Agustín Laje y el profesor y economista Martín Krause.

El acto se realiza solo un día antes de que Milei comience una nueva gira internacional: el mandatario arrancará el 24 de junio rumbo a Madrid, donde se quedará hasta el 27, manteniendo reuniones con empresarios, además de dar una conferencia en la Universidad CEU San Pablo. Durante la visita podría recibir una distinción académica.

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Javier Milei: "Los medios solo están aliados a robar con la política vía pauta y vía extorsionar en el sistema judicial"

El presidente Javier Milei comenzó diciendo: "Las ideas mueven el mundo. Nos ordenan en nuestra expectativas. Los actos de los hombres proceden de sus opiniones". Y agregó: "Va a asumir un enorme desafío. Es una labor fundamental para la batalla cultural dado que nuestra gestión está llevando a cabo cambios trascendentales y esto genera movimientos de todo tipo. Uno de los movimientos más notorios es la divergencia entre lo que realmente sucede y lo que es informado al público por medios desprovistos de honestidad intelectual".

Y luego agregó: "Dentro de la cantidad de barbaridades que hemos escuchado, sufrido y padecido en el último tiempo, una de las cosas que hablaban periodistas y supuestamente serios analistas es que la economía estaba hundida en una depresión, que el consumo estaba destruido, hablaban de estanflación. Muy interesante porque hoy se cayeron todas esas mentiras, hoy se publicó el dato del PBI del primer trimestre y mostró un crecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior del 2,3%, situación que hace que hayamos batido un nuevo récord histórico en producción".

A continuación, afirmó: "Ese dato, si lo tomamos en la comparación contra el trimestre anterior, la economía se expandió a un ritmo del 0,7, lo cual en términos anualizados sería una tasa del 3%. Parece un número escueto o humilde, pero la realidad es que cuando uno mira la historia argentina, los 100 años previos a que nosotros llegáramos al poder, esa tasa era del 0.9%, es decir, menos del 1%. En nuestro peor trimestre es tres veces más grande de lo que pasó en los últimos 100 años de la catástrofe populista/socialista".

Milei contra "los medios de comunicación, la política y los empresaurios"

El presidente aseguró: "Esto no es todo, porque nosotros, cuando la economía tocó fondo allá por abril del 2024. La economía empezó a crecer, datos que los medios de comunicación se empecinaron en esconder. Mientras la economía salía de ese piso, se encargaban de mostrar solamente las comparaciones interanuales para mostrar solo datos negativos, cuando en realidad la tendencia que traía era una caída del 3%. Naturalmente, cuando los interanuales empezaron a dar bien, hubo un empecinamiento en mostrar siempre los datos de la peor manera. Eso, en supuestos medios de comunicación que supuestamente están alineados con las ideas de la libertad. En realidad solo están aliados a robar con la política vía pauta y vía extorsionar en el sistema judicial."

Milei declaró: "Siempre reconocimos que la economía tuvo una fuerte desacelaración y eso se explica por el ataque de la política durante el segundo semestre del año pasado, con un Congreso que tiró 40 leyes para quebrar el equilibrio fiscal, votando leyes donde aprobaban gastos sin contrapartidas de ingresos, es decir una verdadera orgía que buscaba destruir a los argentinos".

Y luego sumó: "No solo eso, la contraparte de eso fue que el riesgo país, el riesgo kuka, se fue a 1500 puntos básicos, eso sumado a la caída de la demanda y la aceleración inflacionaria disparó las tasas de interés a la estratosfera y consecuentamente eso generó un fuerte freno a la economía argentina".

En ese punto, apuntó contra el periodismo, los empresarios y la política: La economía argentina que venía creciendo, de repente, frente a esta salvajada, donde además intentaron 7 juicios políticos, donde trataron de hacer todo tipo de peripecias entre los medios de comunicación, la política y los empresaurios, o digamos metiendo gente en la calle para generar terror, literalmente, a pesar de eso, logramos superar ese ataque de la política que intentó llevarse puesto al Gobierno y en las elecciones de octubre al kirchnerismo le ganamos 41 a 24, le sacamos 17 puntos".

Milei habló del "milagro económico" que está generando su gobierno

Milei volvió al tema económico: "Cuando ustedes miran los datos del PBI ustedes tienen un fuerte crecimiento de las exportaciones, que es el atraso cambiario más loco del mundo, porque las exportaciones crecen cinco veces más fuerte de lo que crece el PBI, mientras el Banco Central lleva comprados desde inicio del año 11.000 millones de dólares. Una forma rara de atraso cambiario".

Y luego redobló la apuesta: "Cómo le debe doler a todos esos que decían que el consumo está caído. Mientras ellos sigan repitiendo sus mismas mentiras nosotros vamos a seguir repitiendo las mismas verdades. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? Hubo una fuerte caída en la inversión. Lo cual es entendible".

En ese contexto, reveló: "Hoy estuvimos trabajando con Toto y su equipo de qué hubiera pasado si este ataque de la política tan grosero durante el año pasado, durante la segunda mitad del año pasado... El contrafáctico de que hubiera pasado si no hubiéramos tenido este descalabro de riesgo país. Por lo menos no hubiera caído la inversión, hubiera quedado plana. Y lo más interesante de todo: ¿qué hubiera pasado con la inversión si no hubieramos tenido este ataque previo a esta locura que fue el segundo semestre del año pasado? Si no hubiera sido por esta salvajada la economía estaría creciendo al 7%. Vaya si estamos generando las bases de un milagro económico".

Milei advirtió: "Todo el riesgo viene después de las elecciones"

El presidente advirtió: "Dicho sea de paso cuando ustedes computan el riesgo país, para lo que resta de este primer mandato, si los argentinos así lo deciden, está en torno a los 60 puntos básicos, es decir, todo el riesgo viene después de las elecciones, por lo tanto si los argentinos deciden seguir abrazando las ideas de la libertad, el riesgo país se va a desplomar y Argentina va a crecer como nunca lo vio antes en su historia".

Y agregó: "También va a levantar el consumo porque lo que empezamos a ver es que quebramos esa tendencia de caída de los salarios reales. El salario real ya le ganó a la inflación y en la medida que la tasa de inflación siga bajando lo que va a ocurrir es que van a subir las jubilaciones, por lo tanto el consumo también va a despegar. Por lo tanto, abrochensén los cinturones porque Argentina empieza a ser grande nuevamente".

El Presidente prometió "aniquilar la inflación" y elogió a su nuevo vocero

Milei remarcó: "Hemos encendido todos los motores del crecimiento en un contexto que, además, va a hacer que suba la demanda de dinero, inexorablemente, vamos a aniquilar la inflación". Para luego agregar, por eso "la experiencia de Adrián como divulgador es una herramienta fundamental para que los cambios que está llevando a cabo nuestra gestión trascienda el plano de los economistas y pueda llegar a todos los argentinos".

Y agregó: "Queremos que todos los argentinos puedan comprender el momento histórico que vivimos y confiamos en vos Adrián para difundirlo de la manera correcta".

A continuación, sumó: "También quisiera agradecer a Martín Krause: es pieza fundamental de la Fundación que nos ayuda tanto a realizar eventos como a seguir dando la batalla cultural en todos los rincones del país. Gracias a su gestión hoy tuvimos la oportunidad de compartir escenario de dos próceres del pensamiento: Alberto Benegas Lynch hijo y David Friedman, un teórico insignia del anarco-liberalismo, y por si fuera poco, hijo de Milton Friedman".

20:41 – Charla de Alberto Benegas Lynch con David Friedman

David Friedman comenzó expresando: “Yo puedo describir una posible estructura de una sociedad sin un Estado. No creo que la educación sea un problema porque hay sociedades en el pasado que no tenían un sistema educativo y existieron de la misma manera, los problemas difíciles son los judiciales, estas son las cosas que muchos liberales creen que el Gobierno les tiene que dar, y como yo lo veo, por lo menos los tribunales también hay mecanismos alternativos, y un sistema particular que yo veo es uno que afirma que la gente que presta un servicio protege derechos y resuelve conflictos”.

Y agregó: “Entonces están las firmas privadas que deciden ir a un tribunal privado para resolver sus conflictos. Ahora, no hay ningún gobierno que pueda hacer que eso se cumpla son esos privados que saben que esta es la solución, pero el problema es que el que pierde no quiera cumplir con lo que se dijo en ese tribunal, para eso tenemos un sistema donde la ley se hace en el mercado”.

Para luego sumar: “Uno puede decir la ley funciona y reducirlo a reglas, o sea tenemos abogados que estudian la ley durante años, pero eso no resuelve los conflictos. Si los gobiernos no sirven para hacer leyes, para legislar, y cuando hablamos de alimentos privados y autos privados seguramente podremos hacer lo mismo con las leyes. Tener un mercado privado que haga leyes, legisle. Esto lo dije hace más de 50 años”.

Para luego reconocer: “Lo que yo inventé en mi primer libro en realidad era inventar la rueda, inventar una versión de algo que ya existía en el pasado, y más simple incluso, y que sigue existiendo hoy día, es una idea menos radical de lo que parece a primera vista. Hay un libro de un profesor de Yale llamado ‘Orden sin ley’ que describe un condado en California en donde resuelven las cosas sin usar la ley del estado de California. Siguen normas de comportamiento individual, de los ciudadanos, que se hacen cumplir por mecanismos privados. Si usted rompe esta regla a su esposa no lo van a invitar a la partida de cartas, etc. Hay una sanción social”.

20:22 - Entrega de reconocimiento y exposición de Alberto Benegas Lynch Hijo

Alberto Benegas Lynch Hijo remarcó “la importancia del derecho de propiedad. Como no hay de todo para todos, el asignar derechos de propiedad permite ubicar esa propiedad en los más eficientes empresarios que, para mejorar su patrimonio, no tienen más remedio que satisfacer las necesidades de su prójimo; (este empresario) debe ser muy diferenciado del pseudoempresario, en realidad, aliado con el poder, que tiene mercados cautivos y que en realidad explota miserablemente a sus semejantes".

Benegas Lynch señaló que: "Si no hay propiedad privada no hay precios, y si no hay precios no hay posibilidad de contabilidad. No se sabría que conviene hacer los caminos de asfalto o de oro. Y si alguien levanta la mano y dice que con oro es un derroche recordó el precio del oro...".

Y luego remarcó que: "Se detiene Friedman a mostrar el ejemplo de Islandia, en ausencia del aparato estatal. Hay otros ejemplos, Irlanda e Israel... En esos casos uno puede preguntarse por qué se volvió al aparato estatal. Es otra vez lo que decía Agustín Laje: la batalla cultural que se abandonó, como en el caso argentino, y tantos otros, se dejaron de lado esos espacios que fueron ocupados por ideas estatistas".

El economista reivindicó su labor en ese sentido: "Por mi parte, en el año 1993, escribí un libro que se llama 'Hacia el autogobierno' sobre este debate que está en marcha... autogobierno, una palabra que acuñé, que debe distinguirse del self-gobernment, que viene de la antigua Grecia, de la democracia directa, del republicanismo en Roma, y finalmente en la tradición liberal clásica que cada uno que pueda hacer lo que quiera de su vida y el Gobierno solo se ocupe de seguridad y justicia. Bueno, esto avanza un paso más y cuestiona ese monopolio de la fuerza".

Luego, Benegas Lynch confesó: "Quiero decir una vez más, que tenemos un proyecto con el Presidente, que cuando termine con sus dos periodos lo voy a hacer de apoyo logístico para que haga un doctorado sobre el autogobierno con toda la bibliografía moderna, si yo no vivo para esa ocasión, como los dos somos bastantes testarudos, lo vamos a hacer en otra dimensión".

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