Diputado peronista: “Quieren imponer un modelo social y ‘peruanizar’ a la Argentina”

El diputado nacional del peronismo Guillermo Michel cuestionó el aumento de las importaciones de carne registrado durante mayo de 2026 y aseguró que el Gobierno busca imponer un modelo social que apunta a “peruanizar” a la Argentina.

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Qué dijo el diputado Michel

Michel señaló en una publicación en sus redes sociales que "en mayo de 2026 tuvimos récord de importaciones de carne de cerdo (5.900 toneladas), carne aviar (5.600 toneladas) y vacuna (3.400)".

El legislador utilizó esos datos para cuestionar la orientación económica de la administración nacional y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, tendría para la estructura productiva del país.

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"Buscan ‘peruanizar’ a la Argentina"

«En el gobierno no quieren aplicar un programa económico, quieren imponer un modelo social. Un modelo social sin industria, sin clase media y sin posibilidad de movilidad social. Buscan ‘peruanizar’ a la Argentina», expresó Michel.

Las declaraciones del diputado, difundidas por NA, se produjeron en el marco de sus cuestionamientos a la política económica del Gobierno y al crecimiento de las importaciones de distintos tipos de carne durante mayo último.

“La peruanización” de la Argentina analiza un fenómeno donde la macroeconomía alcanza la estabilización a costa de una sociedad muy desigual.