Chaco reunirá a gobernadores del Norte para definir obras y manejo del agua en los Bajos Submeridionales

La provincia del Chaco será sede este jueves de una reunión institucional orientada a avanzar en una agenda común para los Bajos Submeridionales, una región compartida con Santa Fe y Santiago del Estero que enfrenta desafíos históricos vinculados al manejo del agua, la producción y la infraestructura.

El encuentro se realizará en Resistencia y tendrá como anfitrión al gobernador Leandro Zdero, quien recibirá a sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Santiago del Estero, Elías Suárez. También participarán funcionarios nacionales y representantes del Consejo Federal de Inversiones.

Recursos hídricos, obras y prevención climática

La reunión tendrá como eje central la coordinación de políticas públicas para la gestión de los recursos hídricos en una zona atravesada por cuencas compartidas y marcada por períodos alternados de sequías e inundaciones.

Sueldos estatales: el Gobierno confirmó cuándo cobran jubilados y activos en Chaco

Entre los temas previstos se analizarán medidas de prevención ante posibles eventos climáticos extremos, la situación de la infraestructura existente y la necesidad de proyectar nuevas obras que permitan mejorar el escurrimiento, la retención y el aprovechamiento del agua.

En ese marco, se espera la participación de equipos técnicos y funcionarios de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, que aportarán información sobre la situación de la región y posibles líneas de intervención.

Qué son los Bajos Submeridionales

Los Bajos Submeridionales conforman una extensa región que abarca territorios de Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero. Se trata de un área de gran importancia productiva y ambiental, pero también de alta complejidad por su comportamiento hídrico.

Durante décadas, la zona alternó períodos de exceso de agua con etapas de sequía prolongada, una dinámica que impacta de manera directa en productores, comunidades rurales, caminos, infraestructura y actividades económicas.

Corrientes lleva el reclamo por las tarifas eléctricas, la Isla Apipé y el Corredor Belgrano al Norte Grande

Por esa razón, las provincias buscan fortalecer una mirada conjunta que permita avanzar en soluciones de largo plazo y evitar respuestas aisladas frente a problemas que exceden los límites jurisdiccionales.

Participación del CFI y Nación

Del encuentro también formará parte el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, cuya presencia estará vinculada a la planificación regional y al posible financiamiento de proyectos estratégicos. La participación de autoridades nacionales apunta a reforzar la articulación entre las provincias y el Estado nacional para ordenar prioridades, definir obras y avanzar en políticas destinadas a mejorar la gestión del agua.

Corrientes remata autos, camionetas y motos oficiales en desuso: fecha y cómo será el proceso

La cumbre en Chaco buscará consolidar acuerdos entre las tres provincias para impulsar obras de infraestructura, mejorar la prevención ante fenómenos climáticos y potenciar el desarrollo económico y social de la región.

El objetivo será avanzar hacia una planificación compartida que contemple tanto las urgencias asociadas al clima como los problemas estructurales de los Bajos Submeridionales, una de las áreas más extensas y complejas del norte argentino.