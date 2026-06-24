Corrientes remata autos, camionetas y motos oficiales en desuso: fecha y cómo será el proceso

Con el propósito de sanear los depósitos comunales, evitar el deterioro del patrimonio estatal y generar ingresos genuinos para el erario público, la Municipalidad de la ciudad de Corrientes formalizó el llamado a una masiva subasta de su parque automotor obsoleto.

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El proceso, que abarca a vehículos, equipamiento vial y motovehículos que fueron dados de baja administrativa o que se encuentran fuera de servicio por su estado de rezago, se concretará el próximo sábado 27 de junio a partir de las 9:00 en las instalaciones del Parque Industrial Santa Catalina.

La medida se encuadra en los términos de la Ordenanza Nº 7729, sancionada por el Concejo Deliberante capitalino y promulgada por el Departamento Ejecutivo mediante la Resolución N.º 1266. El remate público estará bajo la conducción técnica de los martilleros públicos designados, Sebastián Armando Vallejos (MP 11) y Joaquín Manuel Vallejos (MP 79).

Según precisaron desde el Palacio Municipal, la disposición del intendente Claudio Polich busca optimizar la administración de los activos del Estado local, deteniendo la depreciación material de las unidades y erradicando focos de contaminación ambiental o de proliferación de vectores de enfermedades en los talleres oficiales.

En paralelo, la normativa determina que los fondos recaudados por las ventas se integrarán de forma directa a las cuentas de la tesorería municipal para el financiamiento de programas operativos locales.

Marco legal y exhibición de los lotes

La enajenación de los bienes municipales cuenta con el debido respaldo institucional, fundamentado en el artículo 46 (inciso 27) y el artículo 29 (inciso 23) de la Carta Orgánica Municipal, que regulan la coparticipación de facultades entre el intendente y el cuerpo legislativo para este tipo de operaciones financieras.

Las autoridades remarcaron que el remate en pública subasta fue seleccionado por ser el mecanismo más idóneo para asegurar los principios de publicidad, libre concurrencia de oferentes, imparcialidad y transparencia en la cotización de los activos.

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Para garantizar que los potenciales compradores evalúen el estado mecánico y estructural de las unidades, la Comuna dispuso un cronograma de inspección en el predio del Parque Industrial Santa Catalina.

La exhibición pública se extenderá durante los días miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de junio, en doble turno obligatorio: por las mañanas de 9:00 a 11:30 y por las tardes de 16:00 a 18:00.

Detalle de los vehículos a rematar

En este primer despliegue comercial, las piezas a subastar comprenden rodados que prestaron servicios en las áreas operativas de las secretarías de Obras Públicas, Salud, y de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana.

El inventario de bienes recuperables y de rezago incluye el siguiente detalle: