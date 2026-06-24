Corrientes lleva el reclamo por las tarifas eléctricas, la Isla Apipé y el Corredor Belgrano al Norte Grande

Con un temario de hondo calado institucional y un marcado perfil reivindicativo para los intereses estratégicos, el Bloque de Legisladores de Corrientes desembarcará en la 58° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande que se desarrollará en Santiago del Estero.

Blindaje a Adorni: cuatro diputados por Corrientes vaciaron la sesión y frenaron la interpelación al jefe de Gabinete

El encuentro federal se desarrollará durante las jornadas de este jueves 25 y viernes 26 de junio de 2026 en la capital santiagueña, reuniendo a más de 130 legisladores de las diez provincias del NEA y el NOA bajo la premisa de disminuir las asimetrías económicas y consolidar el federalismo frente a la actual coyuntura nacional.

La comitiva correntina estará integrada por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, junto a los legisladores Eduardo Hardoy, Norberto Ast, Andrea María Giotta, Valeria Pavón, Hugo Vallejos, Ana Almirón, Sara Aparicio y César Lezcano, acompañados por sus pares del Senado provincial.

La delegación unificada buscará nacionalizar tres reclamos históricos que ya cuentan con debate en la provincia, pero que requieren del músculo político de todo el bloque regional presidido por el vicegobernador santiagueño, Carlos Silva Neder.

Tarifas eléctricas por razones climáticas y equidad social

El primer eje de la ofensiva parlamentaria correntina se centrará en la crisis energética regional. Los legisladores fundamentarán ante el plenario la imperiosa necesidad de instrumentar tarifas eléctricas diferenciadas, beneficios fiscales y compensaciones focalizadas para los usuarios residenciales del Norte Grande.

El argumento central radica en la rigurosidad climática del NEA, donde las elevadas temperaturas estivales obligan a un uso intensivo de la refrigeración para garantizar condiciones de salud dignas, configurando un consumo electrointensivo forzoso.

Mónica Frade: "Vamos a seguir adelante a pesar de los niños Menem y del clan Menem que está cubriendo a Manuel Adorni"

La iniciativa —que de ser aprobada se girará a la Secretaría de Energía de la Nación, al Congreso y al Consejo Federal de la Energía Eléctrica— invoca la vigencia de la "cláusula del progreso" constitucional, exigiendo criterios de solidaridad distributiva y equidad territorial en el reparto de subsidios respecto de la zona central del país.

El conflicto por la exclusión del Corredor Belgrano

El segundo punto crítico de la agenda será el Corredor Belgrano. Los parlamentarios correntinos solicitarán al bloque regional que eleve un requerimiento formal al Ministerio de Economía de la Nación para revertir la polémica exclusión de la traza urbana de Corrientes Capital del esquema de concesiones viales del Tramo Litoral.

Puntualmente, se exigirá la reincorporación de las avenidas Independencia, 3 de Abril y Pedro Ferré —un tramo crítico de seis kilómetros que une el Puente General Belgrano con la Ruta Nacional 12— al objeto de la licitación pública. Los legisladores argumentan que dicho corredor soporta la totalidad del flujo vehicular local, interprovincial e internacional, generando un severo desgaste estructural.

Giro minero: Corrientes iniciará exploraciones de tierras raras y arenas de fracking

En caso de que Nación rechace modificar los pliegos licitatorios vigentes, el proyecto plantea una alternativa de contingencia: la creación de un fideicomiso o mecanismo de compensación vial urbano financiado con un porcentaje del canon de la futura concesión, destinado a reparar financieramente al Municipio de la Ciudad de Corrientes y a la Provincia por los costos de mantenimiento que hoy asumen sin contraprestación.

El diferendo soberano de Isla Apipé: el espejo de los Hielos Continentales

Por último, Corrientes reactivará en el foro regional el reclamo por la situación jurisdiccional de las aguas que rodean a la Isla Apipé, una histórica fuente de rozamientos institucionales y diplomáticos con la República del Paraguay. La delegación correntina propondrá un innovador camino legislativo para resolver el litigio: replicar el modelo político utilizado por la Argentina para dirimir el diferendo de los Hielos Continentales con Chile, el cual culminó con la sanción de la Ley Nacional Nº 25.110.

Duro revés para el oficialismo: la Justicia frenó un despido y ordenó reincorporar al prosecretario de la Cámara de Diputados

El fundamento del proyecto recuerda que el Tratado de Límites de 1876 ratificó la soberanía argentina sobre la Isla Apipé fijando el límite en el canal principal del río Paraná. No obstante, la Provincia sostiene que la demarcación posterior a la construcción de la Represa de Yacyretá trocó de hecho el concepto de canal principal por el de canal de navegación, dejando a la isla en una condición de enclave rodeado por aguas paraguayas.

Los legisladores expondrán que, al igual que ocurrió con los Hielos Continentales Patagónicos, cuando una delimitación técnica lesiona tratados vigentes y compromete la integridad territorial, debe intervenir el Congreso de la Nación para asegurar el control político e institucional de la soberanía nacional.