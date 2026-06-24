Blindaje a Adorni: cuatro diputados por Corrientes vaciaron la sesión y frenaron la interpelación al jefe de Gabinete

El mapa legislativo de la provincia operó como un engranaje decisivo en la estrategia de resistencia de la Casa Rosada. En una jornada de alta tensión parlamentaria, la representación de Corrientes fue clave para garantizar el blindaje político del cuestionado jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, logrando hacer fracasar la sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación donde la oposición unificada pretendía forzar pedidos de informes y un dictamen de interpelación contra el ministro coordinador.

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Para obturar el debate en el recinto, el oficialismo requirió del ausentismo orgánico de cuatro legisladores nacionales por Corrientes. A los tres diputados de la bancada libertaria que se alinean de forma directa bajo las directivas del Poder Ejecutivo —Lisandro Almirón, Virginia Gallardo y Federico Tournier— se acopló de manera estratégica el radical Diógenes González, completando el bloque de contención que dejó a los bloques opositores sin el número legal de bancas necesario para abrir el plenario.

La maniobra parlamentaria desactivó de forma transitoria los embates contra Adorni, quien afronta un complejo escenario judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

El descargo de Diógenes González: "No voy a bailar al ritmo del kirchnerismo"

La posición adoptada por el legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) generó inmediatas repercusiones en el tablero político local, obligándolo a fundamentar los motivos técnicos y políticos que lo llevaron a vaciar el quórum de la sesión especial.

“Yo no voy a bailar al ritmo del kirchnerismo, una fuerza que ha castigado y postergado de forma sistemática a los correntinos durante los últimos 20 años”, disparó González, quien buscó desmarcarse de la agenda de Unión por la Patria recordando escándalos de corrupción de la anterior administración, aludiendo a los videos vinculados a las causas de Martín Insaurralde y Jésica Cirio.

Para el diputado correntino, la convocatoria impulsada por la oposición parlamentaria no perseguía fines de transparencia institucional, sino que constituía un andamiaje de propaganda.

“Buscaban armar una sobreactuación de la situación y un show político. En esa sesión de anoche no se votaba una moción de censura contra el ministro Adorni; lo único que se votaba era un pedido de informes y una interpelación, que es exactamente la misma temática que se puede canalizar por las vías ordinarias de las comisiones”, argumentó.

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Al ser consultado sobre si su decisión representa un esquema de encubrimiento o protección corporativa sobre la figura del jefe de Gabinete de Javier Milei, González rechazó la imputación.

“Esa es la interpretación lineal que le busca dar el kirchnerismo. Lo que nosotros planteamos es que este es un tema que lo debe resolver por consenso el Congreso. Después, el Presidente de la Nación resolverá qué hace con la continuidad o no del funcionario en base a lo que dictamine la Justicia”, evaluó.

No obstante, el legislador remarcó que el rechazo a la conducta ética de Adorni sigue firme en la oposición dialoguista: “Tanto el bloque de la UCR como el PRO manifestamos de forma nítida en un documento público que estamos en contra de la permanencia del ministro Adorni en el Gobierno".

Sostenemos que es incompatible su continuidad, que es un problema político que lo debe resolver la Justicia, el Gobierno y eventualmente el Congreso cuando lo considere conveniente”, aclaró en declaraciones a radio Dos.

Intimidad política y alineamiento con Juan Pablo Valdés

El posicionamiento del diputado radical expuso, asimismo, los niveles de coordinación interna que mantiene el oficialismo provincial en el Congreso con respecto a los temas de gobernabilidad nacional.

Al ser consultado sobre si existió una instrucción directa del gobernador Juan Pablo Valdés para no facilitar el quórum en la sesión contra el jefe de Gabinete, González evitó dar precisiones directas, pero ratificó su pertenencia al armado del Ejecutivo de Corrientes.

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“Yo formo parte de un equipo político provincial que juega bajo las mismas reglas institucionales, por lo que nosotros trabajamos en permanente coordinación con todo el esquema de gestión”, conceptualizó el legislador nacional.

En cuanto a los contactos de última hora mantenidos con el sillón de Ferré antes de ingresar al Palacio del Congreso, González cerró la puerta a las especulaciones: “Las comunicaciones de carácter personal que yo mantengo con el gobernador Juan Pablo Valdés forman parte de una estricta intimidad política. Por lo tanto, esas conversaciones y definiciones operativas son de naturaleza reservada”, concluyó, resguardando la estrategia de la provincia en sus negociaciones abiertas con Balcarce 50.