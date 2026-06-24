Sueldos estatales: el Gobierno confirmó cuándo cobran jubilados y activos en Chaco

El Gobierno del Chaco confirmó el cronograma de pago de los sueldos de junio para los trabajadores de la administración pública provincial, que se concretará durante los primeros días de julio.

Según el esquema informado oficialmente, los haberes serán acreditados en dos jornadas, diferenciadas entre el sector pasivo y el sector activo.

El pago para el sector pasivo se realizará el miércoles 1 de julio. Los fondos estarán disponibles para su retiro a través de los cajeros automáticos desde las 21. De esta manera, jubilados y pensionados provinciales serán los primeros en acceder a los salarios correspondientes al mes de junio.

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En tanto, los trabajadores del sector activo de la administración pública provincial percibirán sus haberes el jueves 2 de julio. Al igual que en el caso del sector pasivo, la acreditación estará disponible desde las 21 por cajeros automáticos.

El comunicado del Gobierno provincial

Desde el Ejecutivo chaqueño señalaron que, con este cronograma, el Gobierno provincial continúa garantizando el pago de los haberes estatales “conforme al cronograma establecido y al orden de los recursos” previsto por la gestión.

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La medida alcanza a los empleados públicos provinciales y forma parte del esquema habitual de acreditación mensual de salarios.