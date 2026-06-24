Qué hicieron los diputados chaqueños en la sesión caída por la interpelación a Adorni

La Cámara de Diputados no pudo avanzar con la sesión especial convocada para tratar los pedidos de interpelación a Manuel Adorni, luego de que la oposición no alcanzara el quórum reglamentario para iniciar el debate.

El bloque opositor necesitaba reunir 129 legisladores en sus bancas, pero logró sentar a 117 diputados. Con ese resultado, la sesión quedó sin efecto y el oficialismo nacional consiguió postergar la discusión sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete.

La estrategia de La Libertad Avanza y de los sectores aliados fue no habilitar el debate en el recinto y derivar el tratamiento del tema a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde la discusión continuará en los próximos días.

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Qué hicieron los diputados chaqueños

En ese contexto, la representación chaqueña en la Cámara baja quedó dividida en dos posiciones. Por un lado, los tres diputados nacionales de Unión por la Patria por Chaco estuvieron presentes en el recinto: Julieta Campo, Sergio Dolce y Aldo Leiva. Su presencia formó parte del intento opositor por abrir la sesión y discutir los proyectos vinculados a Adorni.

Del otro lado, no dieron quórum los dos representantes de la Unión Cívica Radical, Gerardo Cipolini y Guillermo Agüero, ni los dos legisladores de La Libertad Avanza, Carlos García y Rosario Goitía.

El efecto político de no dar quórum

Aunque no sentarse en el recinto no equivale formalmente a votar en contra de una interpelación, en términos parlamentarios tuvo una consecuencia concreta: la Cámara de Diputados no pudo debatir en sesión los planteos contra el jefe de Gabinete.

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El oficialismo logró así evitar una discusión inmediata en el recinto y trasladar el tema al trabajo en comisión, donde los tiempos políticos son distintos y el tratamiento puede ser ordenado con mayor margen por las autoridades parlamentarias.

Para la oposición, en cambio, la caída de la sesión significó un revés en su intento de forzar explicaciones públicas de Adorni ante el Congreso.

El trasfondo del planteo contra Adorni

Los pedidos impulsados por sectores opositores apuntan a que Manuel Adorni brinde explicaciones por las dudas surgidas en torno a su patrimonio y por presuntas inconsistencias señaladas en el debate público y parlamentario.

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La discusión excede la situación personal del funcionario. Al tratarse del jefe de Gabinete, el planteo también involucra el vínculo institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, ya que esa figura tiene la obligación constitucional de concurrir periódicamente al Parlamento para informar sobre la marcha del Gobierno.

En ese marco, la oposición buscaba avanzar con iniciativas de interpelación, pedidos de informes y eventuales medidas políticas. El oficialismo, por su parte, procuró contener el conflicto y evitar que el tema derivara en una derrota legislativa.