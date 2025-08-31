El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés emitió su voto este mediodía y, a la salida, fue consultado por el paradero de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años que desapareció hace más de un año en la localidad de 9 de Julio. A partir de las elecciones generales provinciales, los correntinos definirán un nuevo gobernador en un escenario con cuatro fuerzas principales con chances de ganar, mientras que el actual no puede buscar la reelección.

Sorprendiendo a los medios tras ser consultado sobre la búsqueda del menor, Valdés respondió: “La Justicia federal y todos los correntinos lo seguimos buscando, como a (al fiscal Alberto) Nisman”, quien apareció muerto con un tiro en la cabeza en su departamento un día antes de presentar su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por el encubrimiento en la causa AMIA.

El funcionario de la Unión Cívica Radical también se refirió al accionar de la policía en las agresiones contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el candidato libertario Lisandro Almirón, ocurridas el jueves pasado. Aclaró que desde el Gobierno nacional habían pedido que la policía provincial no interviniera, pero, según él, “fue la policía provincial la que actuó”.

Seguidamente, afirmó que “la violencia se emana desde el Poder Ejecutivo” y calificó la campaña electoral como “muy sucia”, aunque destacó que desde la gobernación realizaron diversas acciones concretas para incentivar la participación ciudadana y deseó que la Justicia electoral haga su trabajo como corresponde.

A pesar de algunas demoras por la ausencia de presidentes de mesa, la jornada electoral finalizó pasadas las 18 con una participación cercana al 70%, según datos oficiales. En tanto, los primeros resultados del escrutinio provisorio se conocerán a partir de las 20:30, informó la Justicia Electoral de Corrientes.

Sin que se conozcan los resultados provisorios, el oficialismo de Vamos Corrientes afirmó su victoria

El intendente de Ituzaingó y candidato a gobernador del oficialismo Juan Pablo Valdés destacó hoy que la “manera de cambiar la realidad es involucrándose”, y resaltó la alta participación de la juventud. Además del hermano del actual mandatario, los principales candidatos para esta contienda provincial son Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza; el peronista Martín Ascúa, de Limpiar Corrientes; y el exgobernador Horacio Colombi, de Encuentro por Corrientes (radicalismo).

El oficialismo de “Vamos Corrientes” se declaró ganador en redes sociales pese a que aún no se conocen los resultados

Sin conocerse aún los resultados oficiales del escrutinio, el oficialismo, bajo el nombre de “Vamos Corrientes”, se declaró ganador en sus redes sociales. Este anuncio puede interpretarse tanto como una afirmación sobre los resultados provisionales de la jornada o como una expresión de deseo.

