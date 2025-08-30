La Libertad Avanza Córdoba lanzó este viernes su campaña electoral en la provincia, con un acto en el Jardín Botánico, en el que participaron más de mil militantes libertarios de toda la provincia. Del acto participaron todos los candidatos a diputados nacionales de la lista, el jefe de campaña Gabriel Bornoroni y referentes de los partidos que integran la alianza oficialista.

“Este es el primer paso, vamos a llenar de leones el Congreso en octubre para terminar para siempre con el kirchnerismo”, afirmó Bornoroni en la apertura, mientras presentaba a los postulantes que representarán a Javier Milei en las elecciones legislativas.

El “carajo” de Mestre para arengar por la Lista 3 y en contra de los populismos K y de Milei

Entre los dirigentes presentes se destacó la participación de Luis Juez, acompañado por referentes del Frente Cívico, Cecilia Ibáñez por el MID Córdoba y Gastón Dueñas de Primero la Gente, quienes expresaron su respaldo a la lista libertaria.

También hicieron uso de la palabra las candidatas Laura Soldano y Laura Rodríguez Machado, quienes remarcaron la importancia de la elección y el rol central que, aseguraron, tendrá Córdoba en la definición nacional.

Cómo está impactando el “Karinagate” en la economía, según un sondeo

El cierre estuvo a cargo de Gonzalo Roca, que arengó a la militancia: “En estas elecciones se define el futuro del país. La elección es simple: o La Libertad Avanza junto al Presidente Milei, o Argentina retrocede y vuelve el kirchnerismo para quitarnos la última esperanza que nos queda”.